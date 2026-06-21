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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تكثيف المتابعة بمحيط لجان الثانوية العامة في أول أيام الامتحانات بحي شرق شبرا الخيمة

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
إبراهيم الهواري

كثّف الجهاز التنفيذي بحي شرق شبرا الخيمة في القليوبية، أعمال المرور الميداني والمتابعة بمحيط مقرات اللجان،  مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة في أول أيامه، للتأكد من تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب وضمان عدم وجود أي معوقات قد تؤثر على سير الامتحانات.


يأتي ذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بشأن توفير بيئة آمنة ومناسبة لأبنائنا الطلاب خلال فترة انعقاد امتحانات شهادة الثانوية العامة ، وتحت إشراف ياسر إبراهيم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة،حيث  أجرى  أحمد سامي، نائب رئيس الحي، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية، جولة تفقدية بمحيط مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة في أول أيام الامتحانات، لمتابعة الحالة العامة والتأكد من انتظام الخدمات المقدمة.


وشملت الجولة مراجعة  محيط اللجان من الخارج للتأكد من خلوه من الإشغالات، ومتابعة أعمال النظافة العامة، وفحص حالة المرافق والخدمات الأساسية، بما يضمن أداء الطلاب للامتحانات في أجواء مناسبة ومستقرة.
 

وأكدت الأجهزة التنفيذية بالحي، استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الجهات الخدمية وغرفة العمليات على مدار الساعة، لتلقي أي شكاوى أو بلاغات والتعامل الفوري معها، بما يضمن عدم تأثر سير الامتحانات بأي طوارئ أو معوقات.

القليوبية محافظة القليوبية شبرا الخيمة حي شرق شبرا الخيمة امتحانات الثانوية العامة

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