ننشر قرار إحالة 8 متهمين في واقعة سقوط الطفلة تيا من أعلى مدرسة خاصة بشبرا الخيمة.. صور

حصل صدى البلد على قرار إحالة المتهمين الثمانية في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة سقوط الطفلة تيا"، والتي لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق السادس داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.



وجاء في أمر الإحالة أن جهات التحقيق، أسندت إلى المتهمين تهمًا تتعلق بـالقتل الخطأ والإهمال الجسيم وتعريض حياة الأطفال للخطر، إلى جانب مخالفات تتعلق بإدارة نشاط تعليمي دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

كما أوضح أمر الإحالة أن مالكة المدرسة ونجلتها (الممثل القانوني) متهمتان بإدارة منشأة تعليمية دون استيفاء الاشتراطات القانونية، واستقبال أطفال مرحلتي KG1 وKG2 في يوم لم يكن مصرحًا أو مقررًا لتواجدهم فيه، بالمخالفة للضوابط المنظمة للعمل داخل المؤسسات التعليمية.

ووجهت النيابة العامة الاتهام إلى باقي المتهمات من المعلمات والمشرفات، لكونهن المسؤولات عن الإشراف المباشر على الأطفال داخل المدرسة، وما ترتب على ذلك من تقصير في متابعة حركة التلاميذ وتأمينهم أثناء تواجدهم.