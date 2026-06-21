كتب بدون تفويض.. القبض على مالك مطبعة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مطبعة"بدون ترخيص" بالقاهرة وبحوزته أكثر من آلف كتاب روائى وأدبى بدون تفويض من الجهات المختصة.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص") كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة ، بطباعة العديد من نسخ الكتب الروائية والأدبية بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها ، وضبط مالكها وتم بإرشاده ضبط (أكثر من آلف نسخة من الكتب الروائية والأدبية بدون الحصول على تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.





