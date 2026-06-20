جنايات المنيا: إحالة أوراق شاب وشريكه أنهيا حياة أمه إلى فضيلة المفتي

أحالت محكمة الجنايات بالمنيا، أوراق إسلام. ع. م32 سنة عامل ، والمتهم بقتل أمة لسرقة أموالها والاستيلاء على قطعة أرض زراعية، وعماد. م. ب 45 سنة عامل مقيمان باحدي قري مركز بني مزار، بالتحريض علي قتل المجني عليها، في غضون شهر يوليو2025، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما شنقًا.

تعود أحداث الواقعة ليوم 22 يوليو 2025، عندما قام المتهم الأول بقتل المجني عليها زينب. ع . ا 54سنة ربة منزل مقيمة بإحدى قري مركز بني مزار " ام المتهم" عمدا مع سبق الإصرار وذلك بتحريض من المتهم الثاني، بإعطاء المجني عليها منوم، وخنقها وكتم أنفاسها حتي فارقت الحياة، ثم إخفاء جثتها بإحدى الأراضي الزراعية بجوار القرية، وقام بالإبلاغ باختفائها وذلك للاستيلاء على أموال وقطعة أرض ملك المجني عليها، وقامت الأجهزة الأمنية بالقاء القبض على المتهمين وإحالتهما إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات وإحال المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، المتهمين للمحاكمة الجنائية، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهمين.

عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد الزاوي، وعضوية المستشارين، وائل محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، ومحمد أحمد الشحات، وبحضور محمد عاطف، وكيل النيابة العامة ببني مزار، وأمانة سر محمود حفنى، وخالد محمد الغني، وأصدرت قرارها حضوريا، علي المتهمين، وحددت جلسة دور شهر اغسطس المقبل للنطق بالحكم.