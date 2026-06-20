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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يرفع درجة الاستعداد قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة

محافظ المنيا
محافظ المنيا
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الانتهاء من جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/ 2026، موجهاً برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات والأجهزة التنفيذية والخدمية المعنية، لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان.

وشدد محافظ المنيا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس واللجان، والتأكد من جاهزية الطرق المؤدية إليها، مع المتابعة الميدانية المستمرة طوال فترة الامتحانات، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وهادئة للطلاب.

كما وجه محافظ المنيا بتعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية ومديريات الخدمات لتأمين اللجان وخطوط السير، والتعامل الفوري مع أية طوارئ، مع تحقيق السيولة المرورية ومنع التكدسات بمحيط اللجان، وتوفير وسائل نقل مناسبة للطلاب المتوجهين إلى لجان مدينة المنيا الجديدة.

من جانبه، أوضح صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام يبلغ 33 ألفاً و677 طالباً وطالبة، يؤدون الامتحانات داخل 91 لجنة رئيسية موزعة على مستوى الإدارات التعليمية التسع بالمحافظة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان والاستراحات المخصصة لرؤساء اللجان والملاحظين، والتأكد من توافر اشتراطات السلامة والحماية المدنية، إلى جانب التنسيق الكامل مع مديريات الصحة والإسعاف والكهرباء والاتصالات لتوفير الدعم اللازم والتدخل السريع في حالات الطوارئ.

التصدي لمحاولات الغش

وأكد وكيل الوزارة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، وفي مقدمتها حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش، مع تطبيق الإجراءات القانونية المقررة على المخالفين، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
 

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