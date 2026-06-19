ثقافة المنيا تحتفي بالعام الهجري الجديد على كورنيش النيل

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حرص المحافظة على دعم الأنشطة الثقافية والفنية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لبناء الوعي وتعزيز قيم الانتماء والهوية الوطنية، إلى جانب دورها في تنمية الذوق العام وتوفير متنفس حضاري وترفيهي للمواطنين، خاصة خلال موسم الصيف.

وأوضح اللواء عماد كدوانى أن المحافظة تتعاون بشكل مستمر مع الهيئة العامة لقصور الثقافة لتنفيذ برامج وأنشطة متنوعة تسهم في إثراء الحركة الثقافية والفنية وإبراز المواهب والإبداعات المحلية، بما يحقق الاستفادة لأبناء المنيا في مختلف المراكز، ويعزز دور الثقافة في بناء الإنسان وتنمية المجتمع وترسيخ قيم المواطنة.

وفي هذا الإطار، أعلنت رحاب توفيق، مدير عام فرع ثقافة المنيا، تنظيم احتفالية مساء اليوم الجمعة أمام البنك الأهلي على كورنيش النيل بمدينة المنيا، احتفاءً بالعام الهجري الجديد 1448 هـ، تتضمن عروضًا فنية يقدمها كورال الأطفال، إلى جانب مجموعة من الأناشيد الدينية، وذلك في إطار جهود وزارة الثقافة لنشر الفنون وإتاحة الأنشطة الثقافية للجمهور في الأماكن المفتوحة.

وأضافت أن الاحتفالية تمثل الانطلاقة الرسمية للبرنامج الصيفي لفرع ثقافة المنيا تحت عنوان “ليالي الصيف”، والذي يُقام في الهواء الطلق يوم الثلاثاء من كل أسبوع خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، ويشمل باقة متنوعة من العروض الفنية والندوات الثقافية وورش العمل الإبداعية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.

وأشارت إلى أن البرنامج يهدف إلى تقديم محتوى ثقافي وفني يجمع بين الترفيه والتوعية، من خلال عروض الفرق الفنية المتخصصة والأنشطة الثقافية والإبداعية التي تسهم في اكتشاف المواهب وتنميتها ونشر الثقافة بين مختلف شرائح المجتمع، بما يعزز الدور المجتمعي للمؤسسات الثقافية ويدعم المشاركة المجتمعية في الفعاليات الفنية والإبداعية.

ودعت مدير عام فرع ثقافة المنيا المواطنين إلى المشاركة في الفعاليات والاستمتاع بالأنشطة الثقافية والفنية المقدمة، مؤكدة أن جميع الفعاليات مجانية ومفتوحة للجمهور، وتستهدف مختلف الفئات العمرية.