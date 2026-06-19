مصرع شخص وإصابة 2 في حادث تصادم جنوب المنيا

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 2 آخرين في حادث تصادم بمدينة ملوي جنوب المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي برصيف بمدينة ملوي.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث أسفر الحادث عن وفاة “محمد. ح”، فيما أصيب كل من “أمير ح. ح. ع” 38 عامًا، و"هيثم. ح. ح" 30 عامًا، مقيمون بمركز ملوي.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى؛ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية إجراءات الفحص والتحري؛ للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

كما تم إخطار الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.