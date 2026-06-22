قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما هو دور إبستين .. أسباب سقوط حكومة ستارمر رغم تحقيق أكبر أغلبية في القرن
هل يعود إلى 46 جنيهًا؟.. سعر الدولار يتراجع في جميع البنوك
موجة هبوط بأسعار الأسماك اليوم .. والبلطي يبدأ من 71 جنيهًا للكيلو
يحضر ولادة طفله الأول | أول رد فعل من صحيفة فرنسية بعد انتقاد دوكو
انطلقت اليوم.. 190 طالبا وافدا بالأزهر يخوضون تصفيات مسابقة "مواهب وقدرات"
بعد أنباء تزويرها | تحرك حكومي يحسم حقيقة الـ50 جنيه بدون شريط هولوجرامي
الإصابة تنهي مشوار "شلوتربيك" مع منتخب ألمانيا بكأس العالم
أمير هشام يتغنى بحسام حسن: يواصل كتابة التاريخ مع الفراعنة
القوات المسلحة تنفذ أكبر حملة ضد المتسللين وعناصر التنقيب عن الذهب في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية .. وتحذر من المساس بالأمن القومي المصري
بط المونديال .. بطتان تخطفان الأضواء من نجوم كأس العالم 2026
اقتصادية النواب : منظومة الدعم العيني كانت تشهد تسربًا كبيرًا للسلع المدعمة
صرف تعويضات | لجنة من التضامن تصل موقع حريق مصنع الكيماويات بأبو زعبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من الفصول إلى المعامل الذكية.. سوهاج تستعد لاستقبال جيل جديد من التعليم المتطور

جانب من جولة الوزير ومحافظ سوهاج
جانب من جولة الوزير ومحافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

لم تقتصر زيارة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمحافظة سوهاج على متابعة امتحانات الثانوية العامة، بل حملت معها رسائل مهمة تتعلق بمستقبل التعليم في المحافظة، بعدما تفقد الوزير واللواء الدكتور طارق راشد محافظ سوهاج، عددًا من المشروعات التعليمية الجديدة التي يجري تجهيزها تمهيدًا لدخولها الخدمة خلال العام الدراسي المقبل.

وخلال الجولة، برزت مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) بمركز أخميم كواحدة من أبرز المشروعات التعليمية المنتظرة، حيث تابع الوزير نسب التنفيذ ومستجدات الأعمال الإنشائية، مؤكدًا أهمية الانتهاء من جميع التجهيزات وفق الجدول الزمني المحدد، لضمان افتتاح المدرسة واستقبال أول دفعة من الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

مستقبل تعليمي جديد ومتطور

وتعد المدرسة إضافة نوعية لمنظومة التعليم في سوهاج، إذ تم إنشاؤها على مساحة تتجاوز 21 ألف متر مربع، وتضم مجموعة متكاملة من المعامل والقاعات التعليمية المتخصصة التي تستهدف تنمية مهارات الابتكار والبحث العلمي لدى الطلاب، بما يتماشى مع رؤية الدولة في إعداد كوادر علمية قادرة على المنافسة ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

وحرص الوزير خلال الجولة على متابعة جاهزية المرافق التعليمية والخدمية داخل المشروع، مشددًا على ضرورة توفير جميع الإمكانات التي تضمن تقديم تجربة تعليمية متطورة للطلاب، خاصة أن مدارس المتفوقين تمثل أحد أهم نماذج التعليم الحديث القائم على الإبداع والتفكير العلمي.

كما شملت الجولة متابعة أعمال تطوير إحدى مدارس التعليم الفني بمركز أخميم، والتي تستعد للتحول إلى مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في مجال المياه، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل الفعلية.

ووجه وزير التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتجهيزات الفنية اللازمة، تمهيدًا لافتتاح المدرسة مع انطلاق العام الدراسي المقبل، مؤكدًا أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية أصبحت نموذجًا ناجحًا في إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة في القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.

من جانبه، أكد اللواء الدكتور طارق راشد محافظ سوهاج، أن المحافظة تواصل العمل بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية لتنفيذ خطة توسعية تستهدف إنشاء مدارس جديدة وزيادة أعداد الفصول الدراسية بمختلف المراكز والقرى.

وأضاف أن تلك المشروعات تمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل أبناء المحافظة، وتسهم في تحسين جودة التعليم وتقليل الكثافات داخل الفصول، فضلًا عن توفير فرص تعليمية متطورة تواكب متطلبات العصر.

وتعكس الجولة حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير البنية التعليمية في سوهاج، ليس فقط من خلال إنشاء مبانٍ جديدة، وإنما عبر بناء منظومة تعليمية حديثة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار وربط التعليم باحتياجات التنمية وسوق العمل، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام أجيال المستقبل.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج وزير التربية والتعليم وزير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

سعر الذهب

1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

صورة من الحادث

القبض على قائد السيارة الملاكي في حادث البايكرز بالإسكندرية

ترشيحاتنا

الفواكة والخضروات

الصحة العالمية تحدد الكمية المناسبة للجسم من الخضروات والفاكهة يوميا

سوشي

السوشي على الطريقة الأصلية.. وصفة شهية لعشاق المطبخ الياباني

السلحفاة دريا

من اليونان إلى مصر.. رحلة السلحفاة "دريا" تتحول إلى نموذج علمي لحماية الحياة البحرية

بالصور

انتعاش مع كل ملعقة.. طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل

طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود

منذ 5 سنوات لم يجلس دقيقة واحدة.. قصة راهب هندي نذر الوقوف 12 عاما كاملة والطب يحذر

يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن
يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن
يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن

القوات المسلحة: القيام بحملات مكبرة ضد العناصر الإجرامية والتنقيب غير المشروع عن الذهب في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

تفاصيل حلقة عزيز الشافعي مع صاحبة السعادة قبل عرضها | صور

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة

فيديو

بط المونديال  

بط المونديال .. بطتان تخطفان الأضواء من نجوم كأس العالم 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

المزيد