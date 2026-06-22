وزير التعليم من سوهاج: لا تهاون في امتحانات الثانوية العامة.. والانضباط داخل اللجان أولوية قصوى

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، تخضع لمتابعة دقيقة ومستمرة على مدار الساعة، مشددًا على أن الانضباط داخل اللجان الامتحانية يمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن الوزارة لن تسمح بأي ممارسات من شأنها الإخلال بسير الامتحانات أو التأثير على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير بمحافظة سوهاج، بحضور اللواء الدكتور طارق راشد محافظ سوهاج، وقيادات وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ومديري الإدارات التعليمية، لمراجعة الاستعدادات والإجراءات المطبقة داخل لجان الثانوية العامة ومتابعة انتظام سير الامتحانات التي انطلقت أمس.

الثانوية العامة بسوهاج

وخلال الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بكل التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، مؤكدًا أن الوزارة تتابع الموقف لحظة بلحظة من خلال غرف العمليات المركزية، لرصد أي ملاحظات أو معوقات والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن توفير أجواء مناسبة للطلاب داخل اللجان.

وأكد محمد عبد اللطيف أن نجاح امتحانات الثانوية العامة لا يقتصر على إعداد الامتحانات فقط، وإنما يعتمد في المقام الأول على الانضباط داخل اللجان وحسن تنفيذ الإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية، مشيرًا إلى أن جميع الجهات المعنية تعمل في تنسيق كامل لضمان خروج الامتحانات بالشكل اللائق.

ووجه الوزير بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال التفتيش على مداخل اللجان، والتأكد من تطبيق إجراءات التأمين بكل دقة، إلى جانب مراجعة كفاءة منظومة كاميرات المراقبة داخل اللجان الامتحانية، بما يحقق أعلى مستويات الرقابة والانضباط طوال فترة الامتحانات.

كما طالب مديري الإدارات التعليمية بالتواجد الميداني المستمر ومتابعة اللجان على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، لضمان سرعة التدخل وحل أي مشكلة قد تطرأ أثناء سير الامتحانات.

ونوه الوزير بأن الهدف الأساسي هو توفير بيئة امتحانية آمنة ومستقرة تتيح للطلاب أداء الامتحانات في هدوء وطمأنينة، بعيدًا عن أي مؤثرات قد تؤثر على تركيزهم أو أدائهم، مشددًا على أن تحقيق العدالة بين جميع الطلاب يمثل أولوية مطلقة للوزارة.

من جهته، أكد اللواء الدكتور طارق راشد محافظ سوهاج استمرار التنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم وكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة، لتوفير الدعم اللازم للجان الامتحانية، وضمان انتظام العمل بها طوال فترة الامتحانات.

ويعكس هذا الاجتماع حالة الاستنفار التي تشهدها المنظومة التعليمية بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة، في ظل حرص الوزارة على إحكام الرقابة داخل اللجان وتوفير المناخ المناسب للطلاب، بما يضمن سير الامتحانات في أجواء من الانضباط والشفافية وتكافؤ الفرص.