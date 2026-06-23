بابتسامة تطمن.. ولي أمر طالبة بالثانوية العامة يستقبلها أمام اللجنة في سوهاج

في مشهد إنساني خطف الأنظار أمام إحدى لجان الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، حرص أحد أولياء الأمور على استقبال ابنته فور خروجها من اللجنة بابتسامة عريضة بددت توتر الساعات الماضية، في لقطة عكست حجم الدعم النفسي الذي يقدمه الآباء والأمهات لأبنائهم خلال ماراثون الثانوية العامة.

وكانت الطالبة أمنية أيمن محمود، بالشعبة الأدبية، من بين الطالبات اللاتي خرجن من امتحان اللغة الأجنبية الثانية وبدت على وجهها علامات الارتياح، بعدما تمكنت من أداء الامتحان بصورة جيدة، مؤكدة أن امتحان اللغة الفرنسية جاء في مستوى الطالب المتوسط وأن الوقت المخصص للإجابة كان كافيًا لإنهاء جميع الأسئلة ومراجعتها قبل تسليم ورقة الإجابة.

بابتسامة تخطف القلوب.. ولي أمر طالبة بالثانوية العامة يستقبلها أمام اللجنة في سوهاج

وقالت أمنية إن الامتحان تضمن أسئلة مباشرة ومن داخل المنهج، مشيرة إلى أنها لم تواجه صعوبات حقيقية في الإجابة، الأمر الذي ساهم في خروجها من اللجنة بحالة من الرضا والاطمئنان.

وأضافت أن لحظات التوتر التي عاشتها داخل اللجنة لم تكن بسبب صعوبة الامتحان، وإنما بعد تعرض إحدى زميلاتها لوعكة صحية مفاجئة أثناء أداء الامتحان؛ ما أثار حالة من القلق بين عدد من الطالبات للحظات، قبل أن تتدخل الأخصائية الموجودة باللجنة وتقدم الرعاية اللازمة للطالبة، لتعود الأجواء إلى طبيعتها سريعًا.

وأوضحت الطالبة أن أكثر المواد التي تشعر بالقلق تجاهها خلال الفترة المقبلة هي مادة اللغة الإنجليزية، نظرًا لأهميتها وتأثيرها الكبير على المجموع النهائي، مؤكدة أنها ستواصل المراجعة المكثفة خلال الأيام المقبلة استعدادًا للامتحانات القادمة.

وفي الخارج، كان والدها ينتظرها أمام اللجنة، وما إن لمحها تخرج حتى استقبلها بابتسامة حملت كثيرًا من الطمأنينة والفخر، في صورة جسدت العلاقة الخاصة بين أولياء الأمور وأبنائهم خلال هذه المرحلة المهمة من حياتهم التعليمية.

ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه لجان الثانوية العامة بمحافظة سوهاج حالة من الهدوء والانضباط خلال امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية والتعليمية لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

ويؤدي نحو 37 ألفًا و700 طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة هذا العام داخل 87 لجنة امتحانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مكثفة تهدف إلى ضمان انتظام الامتحانات وتوفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على التركيز وتحقيق أفضل النتائج.