محافظ سوهاج يستقبل وفد وزارة الصحة لبدء تقييم المنشآت الطبية

التقى اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، وفد هيئة الاعتماد والرقابة، ووفد وزارة الصحة والسكان المكلف ببدء أعمال تقييم المنشآت الطبية بالمحافظة تمهيدًا لانضمامها رسميًا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وذلك بحضور كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد مصطفى السايس السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

محافظة سوهاج

وتأتي زيارة وفد وزارة الصحة والسكان للمحافظة في إطار الاستعدادات الجارية لتقييم جاهزية المنشآت الصحية وتطبيق معايير الاعتماد المطلوبة، تمهيدًا لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ سوهاج أن المحافظة تحظى باهتمام كبير ودعم متواصل من القيادة السياسية والدولة المصرية، خاصة في القطاع الصحي، بما يحقق أهداف الدولة في توفير خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة لجميع المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن انضمام سوهاج لمنظومة التأمين الصحي الشامل يمثل نقلة نوعية كبيرة في قطاع الصحة بالمحافظة، من خلال تعزيز قدرات المستشفيات والوحدات الصحية، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الطبية، بما يضمن تقديم رعاية صحية متميزة للمواطنين.

وأكد " راشد " على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع وفد الوزارة، وتذليل أية معوقات قد تواجه أعمال التقييم، بما يسرع من خطوات انضمام المحافظة إلى المنظومة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لأبنائها.

ومن جانبه، وجه وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الشكر لمحافظ سوهاج تقديرا للدعم والمتابعة المستمرة للقطاع الصحي، مؤكدًا أن ذلك أسهم بشكل كبير في دفع جهود التطوير وتحقيق معدلات متقدمة من الجاهزية.

وأضاف أن القطاع الصحي بالمحافظة يسير بخطى ثابتة نحو استكمال متطلبات الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى جاهزية مستشفيات طهطا المركزي، وجهينة المركزي، وساقلته المركزي للدخول ضمن مراحل الاعتماد بالمنظومة، في إطار خطة شاملة لتطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للموطنين.