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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يعتمد قرار منح العلاوة التشجيعية لـ563 موظف

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

اعتمد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، قرار منح العلاوة التشجيعية لعدد 563 موظف من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية للمراكز والأحياء التابعة، من مختلف التخصصات، بنسبة 5 % من الأجر الوظيفي عن العام المالي 2025/ 2026، اعتبارا من 23 يونيو الجاري، ووفقاً للمادة 38 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

جاء ذلك بحضور حاتم عبد العزيز مدير عام إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.

محافظة سوهاج

وهنأ " راشد " كل من شملهم القرار، مؤكدا التزام المحافظة بتطبيق جميع القواعد الوظيفية والاشتراطات القانونية تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وتنفيذا للقانون، مشيرا إلى حرص المحافظة الدائم على تحقيق الاستقرار الوظيفي لجميع العاملين وتحقيق العدالة بينهم.

ودعم خطة الإصلاح الإداري وتطوير منظومة العمل بما يسهم في تحقيق التنمية بكافة القطاعات، والنهوض بالدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن منح العلاوة التشجيعية يخضع لضوابط وشروط حددتها المادة 38 من قانون الخدمة المدنية وهي أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين، وألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام، وألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

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