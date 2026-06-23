خلافات الجيرة.. القبض على طرفي مشاجرة بالعصى والحجارة في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على آخر وإحداث إصابته بسوهاج والزعم بتواطؤ العاملين بمركز شرطة المنشأة مع المشكو فى حقه.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 مايو المنقضى تبلغ لمركز شرطة المنشأة بسوهاج بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (القائم على النشر ، عمه "من ذوى الإحتياجات الخاصة مصاب بجرح قطعى") طرف ثان: (المشكو فى حقه "مصاب بخدوش وسحجات" ، زوجته ، نجليهما) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لخلافات بينهم حول الجيرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب والتراشق بالحجارة مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وبمواجهة القائم على النشر أقر بإدعائه الكاذب للإهتمام بشكواه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.