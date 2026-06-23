خلاف على أولوية المرور.. الأمن يكشف حقيقة تعدي سائق توك توك على قائد سيارة بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص قاموا خلالها بالتعدى على بعضهم بالسب والضرب بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 يونيو تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة من (قائد سيارة - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (سائق مركبة "توك توك" – مقيم بذات الدائرة) لتعديه عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته وتلفيات بالسيارة خاصته بسبب خلافات بينهما حول أولوية المرور بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبسؤال المشكو فى حقه إتهم الشاكى بالتعدى عليه بالسب وإحداث تلفيات بمركبة "التوك توك" خاصته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق حيث أبدى الطرفين رغبتهما فى التصالح.