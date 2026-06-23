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حيازة مخدرات وشفرتي «كتر».. ننشر التحقيقات مع عاطل تاجر في الحشيش بالمعصرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حيازة مخدرات وشفرتي «كتر».. ننشر التحقيقات مع عاطل تاجر في الحشيش بالمعصرة

حشيش
حشيش
إسلام دياب

ينشر موقع صدى البلد تفاصيل التحقيقات مع عاطل تاجر في الحشيش وحاز شفرتي كتر في المعصرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 480 لسنة 2026 جنايات المعصرة، والمقيدة برقم 697 لسنة 2026 كلى حلوان، قيام المتهم «طارق .ع»، 56 سنة، عاطل بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت التحقيقات قيام المتهم بحيازة أداة «شفرتي كتر» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من القانون أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وذلك لتقطيع الحشيش.   

صدى البلد تحقيقات عاطل حشيش مخدرات

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