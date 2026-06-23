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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مفاجأة في تقرير الطب الشرعي بواقعة هروب فتاة مع جزار لإجبار والدها على زواجهما

هروب فتاة
هروب فتاة
إسلام دياب

ينشر موقع صدى البلد مفاجأة في تقرير الطب الشرعي في التحقيقات مع الجزار المتهم بهتك عرض فتاة والهروب معه إلى مدينة الإسكندرية من الحوامدية في الجيزة وزواجها به عرفيا ومعاشرتها معاشرة الأزواج وإعادتها إلى والدها وإبلاغه للشرطة.

كشف تقرير الطب الشرعى أنه بتوقيع الكشف الطبى على المجنى عليها تبين أنها ما زالت بكرا. 

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 1483 لسنة 2026 جنايات الحوامدية، والمقيدة برقم 1067 لسنة 2026 كلي جنوب الجيزة، قيام المتهم «أحمد .م»، 36 سنة، جزار مقيم بمركز البدرشين، بدائرة قسم شرطة الحوامدية بمحافظة الجيزة، بهتك عرض المجنى عليها «ندى .ز»، التى لم تبلغ من العمر 18 عاما - بدون قوة أو تهديد- وذلك بأن استغل حداثة سنها واختلى بها وقام بتعريض أمن وسلامة المجنى عليها للخطر بارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق.   

قال والد المجني عليها، 41 سنة، عامل إنه فوجىء بقيام نجلته المجني عليها بالهروب من المنزل وعلم عقب ذلك أن المتهم هو من قام بتحريضها على ذلك الهروب لإجباره على الزواج من نجلته رغما عنه وقام بتحريضها على الهروب رفقته لمدينة الإسكندرية وقام بكتابة عقد زواج عرفي فيما بينهما وهو على علم بأنها قاصر وعاشرها معاشرة الأزواج وأنه يتهمه بهتك عرض نجلته وخطفها.

وأضافت «ندى .ز»، المجني عليها، 16 سنة، أنه نشأت بينها وبين المتهم علاقة عاطفية وعلى أثر ذلك تقدم لخطبتها وعقب تلك الخطبة، ذهبت مع المتهم إلى مدينة الإسكندرية والزواج منه عرفيا وكان على علم بأنها دون الثامنة عشر سنة ميلادية وعاشرها معاشرة الأزواج لعدة مرات وفض غش بكارتها، وعقب علمه بأن والدها بالمنزل قام باصطحابها والعودة إلى المنزل ومنه إلى مركز الشرطة.

وأكد الرائد شرطة مروان عماد الدين محمود، معاون مباحث مركز شرطة البدرشين أن تحرياته توصلت إلى صحة وحقيقة الواقعة من قيام المتهم بالهروب مع الطفلة المجنى عليها إلى مدينة الإسكندرية مستغلا حداثة سنها وأنه تجمعهما علاقة عاطفية، وقاموا بالهروب رفقة بعضهما البعض لإجبار والد الطفلة المجني عليها للموافقة على الزواج منه رغما عنه.

أقر المتهم «أحمد .م» بما نسب إليه من اتهام و قرر أنه على علاقة عاطفية بالمجني عليها وقامت بالهروب من منزل اهليتها رفقته وقام بالزواج منها بعقد عرفي و قام بمعاشرتها معاشرة الازواج أكثر من مرة وأنه علي علم كونها لم تبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية.

صدى البلد تقرير الطب الشرعي هروب فتاة جزار البدرشين الحوامدية هتك عرض الجيزة

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