خلال 24 ساعة.. ضبط 107 آلاف مخالفة مرورية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (107374) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (1224) سائق تبين إيجابية عدد (41) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (462) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (157) سائق تبين إيجابية (7) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط عدد (5) محكوم عليهم كما تم التحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.