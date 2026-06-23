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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اصطحبه إلى منزله لتفتيشه.. شهادة معاون مباحث قسم شرطة المعصرة بإتجار عاطل في الحشيش

تحقيقات النيابة العامة
تحقيقات النيابة العامة
إسلام دياب

ينشر موقع صدى البلد تفاصيل أقوال معاون مباحث قسم شرطة المعصرة في تحقيقات النيابة العامة مع عاطل تاجر في الحشيش وحاز شفرتي كتر.

قال النقيب شرطة حسام وجدي وحيد، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة في التحقيقات إنه نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم وبإعداد الأكمنة تمكن من ضبط المتهم وبتفتيشه عثر معه على قطعة بنية لجوهر الحشيش المخدر وأسلحة بيضاء (شفرتي كتر) ومبلغ مالي وباصطحابه إلى محل سكنه لاستكمال تنفيذ إذن النيابة العامة عثر بداخلها على كيس بلاستيكي يحوي قطع بنية لجوهر الحشيش المخدر وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة البيضاء بقصد تسهيل تجارته والمبلغ المالي حصيلة تجارته.  

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 480 لسنة 2026 جنايات المعصرة، والمقيدة برقم 697 لسنة 2026 كلى حلوان، قيام المتهم «طارق .ع»، 56 سنة، عاطل بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت التحقيقات قيام المتهم بحيازة أداة «شفرتي كتر» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من القانون أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.   

صدى البلد معاون مباحث قسم شرطة المعصرة تحقيقات النيابة العامة عاطل حشيش

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