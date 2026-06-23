ضبط المتهم بمحاولة النصب على سيدة بانتحال صفة موظف خدمة عملاء إحدى شركات الاتصالات

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله صاحبة الحساب من محاولة أحد الأشخاص النصب عليها منتحلًا صفة موظف خدمة عملاء إحدى شركات الاتصالات.

أمكن بالفحص تحديد الشاكية طالبة مقيمة ببورسعيد، وبسؤالها قررت بتعرضها لواقعة شروع في النصب والاحتيال من قِبل أحد الأشخاص، حيث قام بالاتصال بها منتحلًا صفة موظف خدمة عملاء إحدى شركات الاتصالات، وادعى أنه مُكلف بتحديث بياناتها، إلا أنها رفضت استكمال المكالمة الهاتفية معه ولم تمنحه أية بيانات.

تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وبمواجهته أقر بممارسته نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال صفة موظفي خدمة عملاء إحدى شركات الاتصالات.

وضُبط بحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، و2 شريحة هاتف محمول، وتبين ارتكابه 4 وقائع أخرى بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.