جولات ميدانية لرئيس منطقة سوهاج الأزهرية لدعم طلاب الثانوية أثناء الامتحانات

في مشهد يعكس الحرص على توفير بيئة امتحانية مستقرة وآمنة، واصل الدكتور محمد حسني، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، جولاته الميدانية لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث تفقد اليوم الثلاثاء عددًا من اللجان التابعة لإدارة سوهاج التعليمية الأزهرية، تزامنًا مع أداء طلاب القسم الأدبي امتحان مادة الفقه.

وجاءت الجولة في إطار المتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات والوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات المنظمة لها، إلى جانب الاطمئنان على تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب بما يمكنهم من التركيز وتقديم أفضل ما لديهم داخل اللجان.

امتحانات الثانوية الأزهرية بسوهاج

وشملت الجولة التفقدية عددًا من المعاهد الأزهرية، من بينها لجان معاهد الروافع، ومحمد علي مكي، والصلعا، والمتطور، وخاتم المرسلين، حيث حرص رئيس المنطقة على المرور داخل مقار اللجان والتأكد من انتظام العمل بها، ومتابعة التزام القائمين على العملية الامتحانية بالتعليمات المقررة.

وخلال جولته، تابع الدكتور محمد حسني مستوى الانضباط داخل اللجان، واستمع إلى عدد من الملاحظات المتعلقة بسير الامتحانات، كما اطمأن على توافر سبل الراحة اللازمة للطلاب والملاحظين، بما يسهم في أداء الامتحانات في أجواء هادئة ومنظمة.

وأكد رئيس منطقة سوهاج الأزهرية أن نجاح العملية الامتحانية لا يقتصر فقط على تطبيق الضوابط والتعليمات، بل يمتد إلى توفير مناخ نفسي مناسب للطلاب يساعدهم على التركيز ويخفف من حدة التوتر المصاحب لفترة الامتحانات، مشددًا على أهمية التعامل الإنساني الراقي مع الطلاب مع الحفاظ الكامل على الانضباط داخل اللجان.

كما شدد على ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، والتصدي لأي محاولات قد تؤثر على سيرها أو تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مؤكدًا أن المنطقة الأزهرية تتابع الامتحانات لحظة بلحظة لضمان خروجها بالشكل اللائق الذي يعكس مكانة الأزهر الشريف وريادته التعليمية.

وتأتي هذه الجولات الميدانية ضمن خطة متابعة شاملة تنفذها منطقة سوهاج الأزهرية طوال فترة الامتحانات، بهدف رصد أي معوقات قد تواجه اللجان والعمل على حلها بشكل فوري، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مستقرة وآمنة للطلاب.

ويواصل طلاب الثانوية الأزهرية بسوهاج أداء امتحاناتهم وسط إجراءات تنظيمية مكثفة ومتابعة مستمرة من قيادات المنطقة الأزهرية، في محاولة لتوفير أكبر قدر من الدعم والطمأنينة خلال واحدة من أهم المراحل الدراسية في حياتهم التعليمية.