قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليونيسيف: مقتل 265 طفلا فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025
شوبير: كل ما يُثار عن رحيل إمام عاشور مجرد شائعات
اليورو يهبط لأدنى مستوى منذ أغسطس وسط اتساع فجوة الفائدة مع الدولار
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع شركة يونانية تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية
التعليم: درجة النجاح في امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالثانوية العامة 12.5
برلماني ينتقد موازنة التعليم ويطالب بإعادة توزيع مخصصات المدارس بشكل عادل
القاهرة وجهتنا الأكبر في أفريقيا.. الهيئة البريطانية تعلن زيادة استثماراتها في مصر
200 جنيه زيادة وحذف غير المستحقين.. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين
مصادر لـ صدى البلد تكشف حقيقة تعرض محمد صبحي لوعكة صحية
اعرف حقك.. قائمة الإجازات الرسمية في مصر بعد 30 يونيو
وزير الكهرباء يتابع تطور الأعمال فى مشروع المحطة النووية بالضبعة
نائب وزير الصحة توجه بتوسيع استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جولات ميدانية لرئيس منطقة سوهاج الأزهرية لدعم طلاب الثانوية أثناء الامتحانات

جانب من الجولة
جانب من الجولة
سوهاج _ أنغام الجنايني

في مشهد يعكس الحرص على توفير بيئة امتحانية مستقرة وآمنة، واصل الدكتور محمد حسني، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، جولاته الميدانية لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث تفقد اليوم الثلاثاء عددًا من اللجان التابعة لإدارة سوهاج التعليمية الأزهرية، تزامنًا مع أداء طلاب القسم الأدبي امتحان مادة الفقه.

وجاءت الجولة في إطار المتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات والوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات المنظمة لها، إلى جانب الاطمئنان على تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب بما يمكنهم من التركيز وتقديم أفضل ما لديهم داخل اللجان.

امتحانات الثانوية الأزهرية بسوهاج

وشملت الجولة التفقدية عددًا من المعاهد الأزهرية، من بينها لجان معاهد الروافع، ومحمد علي مكي، والصلعا، والمتطور، وخاتم المرسلين، حيث حرص رئيس المنطقة على المرور داخل مقار اللجان والتأكد من انتظام العمل بها، ومتابعة التزام القائمين على العملية الامتحانية بالتعليمات المقررة.

وخلال جولته، تابع الدكتور محمد حسني مستوى الانضباط داخل اللجان، واستمع إلى عدد من الملاحظات المتعلقة بسير الامتحانات، كما اطمأن على توافر سبل الراحة اللازمة للطلاب والملاحظين، بما يسهم في أداء الامتحانات في أجواء هادئة ومنظمة.

وأكد رئيس منطقة سوهاج الأزهرية أن نجاح العملية الامتحانية لا يقتصر فقط على تطبيق الضوابط والتعليمات، بل يمتد إلى توفير مناخ نفسي مناسب للطلاب يساعدهم على التركيز ويخفف من حدة التوتر المصاحب لفترة الامتحانات، مشددًا على أهمية التعامل الإنساني الراقي مع الطلاب مع الحفاظ الكامل على الانضباط داخل اللجان.

كما شدد على ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، والتصدي لأي محاولات قد تؤثر على سيرها أو تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مؤكدًا أن المنطقة الأزهرية تتابع الامتحانات لحظة بلحظة لضمان خروجها بالشكل اللائق الذي يعكس مكانة الأزهر الشريف وريادته التعليمية.

وتأتي هذه الجولات الميدانية ضمن خطة متابعة شاملة تنفذها منطقة سوهاج الأزهرية طوال فترة الامتحانات، بهدف رصد أي معوقات قد تواجه اللجان والعمل على حلها بشكل فوري، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مستقرة وآمنة للطلاب.

ويواصل طلاب الثانوية الأزهرية بسوهاج أداء امتحاناتهم وسط إجراءات تنظيمية مكثفة ومتابعة مستمرة من قيادات المنطقة الأزهرية، في محاولة لتوفير أكبر قدر من الدعم والطمأنينة خلال واحدة من أهم المراحل الدراسية في حياتهم التعليمية.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج الثانوية الأزهرية امتحانات الثانوية الأزهرية منطقة سوهاج الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نورهان ووالدتها

الغلبانة ضحكوا عليها.. رسالة محامية فتاة بورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعدام

الدواجن

الكيلو يبدأ من 40 جنيهًا بالمزرعة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

انتصار

بعد ظهورها المفاجئ.. هل ارتدت الفنانة انتصار الحجاب؟

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

انخفاض الفراخ البيضاء والبانيه.. أسعار الدواجن في الأسواق الآن

منتخب مصر

عمرو سلامة بعد فوز المنتخب: كل اللاعبين أبطال ماعدا واحد

ترشيحاتنا

الشاي الأسود

احترس من تفاعلات الأدوية.. اكتشف أضرار الإكثار من الشاي

الجهاز الهضمي

3 وصفات طبيعية لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي

الشاي الأسود

ماطلعش مضر .. الأبحاث تؤكد فوائد الشاي الأسود في ضبط التركيز

بالصور

أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة

أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر
أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر
أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر

ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي

ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي
ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي
ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي

سيارة تسلا "الآلية" تقتحم منزل سيدة وتنهي حياتها

تسلا
تسلا
تسلا

أوفر من الجاهز وأطعم.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية

أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة
أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة
أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد