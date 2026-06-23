سقوط ورشة الموت في طما.. أمن سوهاج يضبط عاملًا حول منزله إلى مصنع للأسلحة

في ضربة أمنية جديدة تستهدف تجفيف منابع الجريمة وحماية أمن المواطنين، نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، في ضبط عامل يقيم بمركز طما، بعدما كشفت التحريات إدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية المحلية والذخائر، داخل نطاق المركز، واتخاذها نشاطًا غير مشروع يهدد أمن وسلامة الأهالي.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات مؤكدة إلى الأجهزة الأمنية، أفادت بقيام أحد الأشخاص بإدارة ورشة سرية لتصنيع الأسلحة المحلية بدائرة مركز طما، مستغلًا بعض المعدات والأدوات الفنية في تصنيع وإعداد الأسلحة بعيدًا عن أعين القانون.

تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا بالواقعة، فتم توجيه الجهات المختصة بسرعة فحص المعلومات والتأكد من صحتها، حيث تم تشكيل فريق بحث أمني لجمع التحريات اللازمة ورصد تحركات المتهم ونشاطه.

وأكدت التحريات صحة المعلومات الواردة، وأن المتهم يدير بالفعل ورشة لتصنيع الأسلحة المحلية، الأمر الذي استدعى استصدار الأذونات القانونية اللازمة، تمهيدًا لمداهمة المكان وضبط القائمين عليه.

وعقب تقنين الإجراءات، شنت قوة أمنية حملة استهدفت موقع الورشة، وأسفرت عن ضبط المتهم، ويدعى "محمد ك"، يبلغ من العمر 34 عامًا، ويقيم بجزيرة طما، حيث تبين من الفحص أنه المسؤول عن إدارة وتشغيل الورشة.

وخلال عملية التفتيش، عثرت القوات على عدد من الأسلحة النارية محلية الصنع، وكمية من الطلقات والذخائر، إلى جانب مجموعة من المعدات والأدوات المستخدمة في عمليات التصنيع والتجهيز.

وشملت المضبوطات صاروخًا كهربائيًا، وشنيورًا، وعددًا من أسطوانات البوتاجاز، بالإضافة إلى أدوات ومستلزمات متنوعة تستخدم في أعمال تشكيل وتجهيز أجزاء الأسلحة المحلية.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لملاحقة الخارجين عن القانون وضبط ورش تصنيع الأسلحة غير المرخصة، في إطار خطة وزارة الداخلية الهادفة إلى إحكام السيطرة الأمنية والتصدي لكافة الأنشطة الإجرامية التي من شأنها تهديد أمن المجتمع.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها لكشف ملابسات النشاط الإجرامي وتحديد مدى ارتباطه بوقائع أخرى محتملة.