النعماني: 550 مليون جنيه تكلفة تنفيذ أول مبنى للمعامل بجامعة سوهاج الأهلية

تفقد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج الأهلية، أعمال الإنشاءات الجارية بمبنى المعامل الجديد بالجامعة، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على آخر المستجدات بالمشروع، الذي يُعد أحد أكبر المشروعات التعليمية الجاري تنفيذها داخل الجامعة.

ويعد أول مبنى معامل مستقل يتم إنشاؤه من الموارد الذاتية لجامعة سوهاج الأهلية على مستوى الجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية.

جامعة سوهاج

وخلال جولته، وجه النعماني بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع ، ومراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ،، ليكون إضافة متميزة تدعم منظومة التعليم والتدريب العملي بجامعة سوهاج الأهلية.

وأشار إلى أن مبنى المعامل الجديد يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات التعليمية والتدريبية المقدمة للطلاب، حيث تبلغ تكلفته أكثر من 550 مليون جنيه، ويستوعب ما يزيد على 2700 طالب وطالبة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم التميز الأكاديمي والبحث العلمي.

وأوضح رئيس الجامعة أن المبنى يُقام على مساحة 3540 مترًا مربعًا، ويضم 80 معملًا تخصصيًا تخدم مختلف كليات الجامعة وبرامجها الأكاديمية، تشمل معامل العلوم الطبية والعلوم الأساسية، والمعامل الهندسية، ومعامل الحاسبات والذكاء الاصطناعي، واللغات والإعلام، بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة ويعزز من قدرات الطلاب العملية والتطبيقية.

من جانبه، أوضح الدكتور حسين عبد الحافظ، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أن المشروع يأتي في إطار حرص الجامعة على توفير منشآت تعليمية متطورة تدعم دمج الجانب العملي بالتأهيل الأكاديمي، بما يحقق التكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ويسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة محليًا وإقليميًا.

وأضافت الدكتورة فاطمة عثمان، مدير برامج الهندسة والمصمم المعماري للمشروع، أن المبنى يتكون من بدروم ودور أرضي وأربعة أدوار علوية، يتوسطها فناء مفتوح بمساحة 337 مترًا مربعًا، ويضم عددًا من الخدمات والمرافق الداعمة للعملية التعليمية، من بينها قاعة فيديو كونفرانس، ومكتبة رقمية، ومطبعة، وورش للتصنيع والنجارة.

كما يضم المبني غرف التحضير والإدارة وأعضاء هيئة التدريس والفنيين والمخازن، فضلًا عن غرف الكهرباء والبيانات والمحولات، ويحتوي على خمسة سلالم وأربعة مصاعد لتيسير الحركة داخل المبنى.