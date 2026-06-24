الأهلي يصطدم بشروط إنبي.. لماذا توقفت صفقة علي محمود مؤقتاً رغم تمسك اللاعب بالانتقال؟

دخلت مفاوضات الأهلي مع إنبي لضم لاعب الوسط علي محمود مرحلة من التباطؤ خلال الساعات الماضية بعدما اصطدمت رغبة القلعة الحمراء في تدعيم وسط الملعب بشروط مالية اعتبرتها الإدارة مبالغاً فيها رغم تمسك اللاعب بخوض تجربة جديدة بقميص الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويضع الأهلي ملف تدعيم خط الوسط ضمن أولوياته استعداداً للموسم الجديد خاصة بعد رحيل المالي أليو ديانج بانتهاء عقده إلى جانب وجود تحفظات داخل النادي على مردود بعض العناصر التي شغلت هذا المركز خلال الفترة الماضية.

إعادة ترتيب أوراق الوسط

تسعى إدارة الأهلي لإعادة تشكيل خط الوسط من خلال إبرام صفقات جديدة قادرة على تعويض رحيل ديانج في وقت لم يحصل فيه أحمد رضا على القناعة الكاملة لدى مسؤولي النادي بعد تجربته مع البنك الأهلي بينما تتجه النية نحو تمديد إعارة عمر الساعي للمصري البورسعيدي بعدما لم يقدم المستوى المنتظر منذ انضمامه إلى الفريق.

وفي ظل تلك المعطيات برز اسم علي محمود لاعب إنبي كأحد أبرز الأسماء المطروحة على طاولة لجنة التخطيط بعدما نال إعجاب الجهاز الفني وإدارة الكرة.

عرض الأهلي يلقى قبولاً مبدئياً

وكشف مصدر مطلع أن الأهلي تقدم بعرض مالي تبلغ قيمته 30 مليون جنيه للحصول على خدمات لاعب إنبي على أن يتم سداد المقابل المالي على أقساط خلال ستة أشهر.

وأوضح المصدر أن إدارة إنبي لم تمانع قيمة العرض لكنها تمسكت بالحصول على كامل المبلغ خلال شهر واحد فقط من توقيع العقود وهو ما تسبب في توقف المفاوضات مؤقتاً.

شروط إضافية تعطل الاتفاق

ولم تقتصر مطالب النادي البترولي على طريقة السداد فقط إذ طلب الحصول على حوافز مالية إضافية مرتبطة بمستقبل اللاعب مع الأهلي تضمنت حصوله على مليوني جنيه في حال تتويج الفريق ببطولة الدوري ومبلغ مماثل حال الفوز بدوري أبطال أفريقيا أو كأس الكونفيدرالية إضافة إلى مكافأة أخرى حال مشاركة اللاعب في أكثر من 20 مباراة خلال الموسم.

وبحسب المصدر ذاته فإن إنبي طالب أيضاً بتكرار تلك المكافآت أكثر من مرة في عقد اللاعب وهو ما قوبل برفض من جانب مسؤولي الأهلي الذين اعتبروا أن الشروط المطلوبة تتجاوز الإطار المعتاد في مثل هذه الصفقات.

وساطة جديدة لتقريب وجهات النظر

ورغم توقف المفاوضات خلال الساعات الأخيرة فإن الصفقة لم تصل إلى طريق مسدود حيث يتحرك أحد وكلاء اللاعبين من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين والوصول إلى صيغة ترضي الجميع.

ويستند الأهلي في تفاؤله بإتمام الصفقة إلى رغبة علي محمود نفسه في ارتداء القميص الأحمر وهو ما قد يسهل الوصول إلى اتفاق نهائي خلال الأيام المقبلة.

الأهلي يواصل البحث عن تدعيمات جديدة

وتأتي مفاوضات ضم لاعب إنبي ضمن خطة أوسع وضعتها إدارة الأهلي لإعادة بناء الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد إذ تسعى الإدارة إلى توفير عناصر جديدة تمنح الجهاز الفني حلولاً متعددة في مختلف المراكز في ظل الارتباطات المحلية والقارية المنتظرة.

ورغم ظهور بعض العقبات المالية فإن المؤشرات تؤكد استمرار المفاوضات بين الناديين خاصة مع وجود رغبة متبادلة في إتمام الصفقة ما يجعل الساعات المقبلة حاسمة في تحديد مصير انتقال علي محمود إلى القلعة الحمراء.