الأهلي على أعتاب صفقة جديدة .. «شوبير» يكشف تطورات التفاوض مع نجم إنبي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن صفقة جديدة تقترب من الانضمام إلى النادي الأهلي.

وقال “شوبير” في تصريحات تلفزيونية: "النادي الأهلي يقترب بشدة من ضم علي محمود، لاعب إنبي لديه رغبة شديدة في الانضمام إلى الأهلي، المفاوضات تسير بشكل جيد، والأمور اقتربت من الحسم بين النادي وإنبي''.

من جانب آخر، وجّه النادي الأهلي رسالة وداع إلى لاعبه حمزة عبد الكريم، عقب إعلان نادي برشلونة الإسباني تفعيل بند شراء اللاعب من نادي الهلال المصري وضمة بشكل نهائي.



وكتبت الصفحة الرسميه للنادي الأهلي عبر فيسبوك: نتمني لك التوفيق في حياتك القادمة.