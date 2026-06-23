الأهلي يوجه رساله لـ حمزة عبد الكريم بعد انتقاله إلى برشلونة

وجه النادي الأهلي رسالة وداع إلى لاعبه حمزة عبد الكريم، عقب إعلان نادي برشلونة الإسباني تفعيل بند شراء اللاعب من نادي الهلال المصري وضمة بشكل نهائي.



و كتبت الصفحة الرسميه للنادي الاهلي عبر فيسبوك: نتمني لك التوفيق في حياتك القادمة.

وكشف جوردي نومديدو مسؤول المركز الإعلامي في نادي برشلونة عن موقف حمزه عبد الكريم نجم فريق الشباب والمنتخب

واكد في تصريحات صحفيه انه سيتم تسجيل حمزة عبد الكريم في نادي برشلونة أتلتيك لكن الهدف هو مشاركته في بعض التدريبات التحضيرية للموسم الجديد مع الفريق الأول تحت قيادة هانسي فليك.

واضاف “بعد ذلك، سنتابع تطوره خطوة بخطوة، لدينا ثقة كبيرة به لأننا نؤمن بمستقبله المشرق.. حمزة عبد الكريم لاعب في نادي برشلونة خطوة بخطوة”.