تقارير إسبانية: حمزة عبد الكريم مرشح لقيادة هجوم برشلونة في فترة الإعداد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم من الحصول على فرصة مهمة مع الفريق الأول لنادي برشلونة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد 2026-2027، تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك.

وكان برشلونة قد أعلن رسميًا تفعيل بند شراء اللاعب بشكل نهائي من الأهلي، بعد الفترة التي قضاها مع النادي الكتالوني على سبيل الإعارة، ليوقع عقدًا يمتد حتى صيف عام 2029.

وانضم حمزة عبد الكريم إلى برشلونة في يناير الماضي بعقد إعارة لمدة ستة أشهر تضمن خيار الشراء، قبل أن ينجح اللاعب في إثبات قدراته من خلال المستويات المميزة التي قدمها مع فريق تحت 19 عامًا.

وساهم تألق المهاجم المصري في لفت الأنظار إليه داخل النادي الإسباني، بعدما سجل عددًا من الأهداف المهمة مع فرق الشباب، وهو ما مهد الطريق أمام انضمامه إلى قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم 2026.

كما شارك اللاعب مع المنتخب المصري في مباراتي بلجيكا ونيوزيلندا، حيث دخل بديلًا وقدم أداءً لافتًا، خاصة في الكرات الهوائية والالتحامات البدنية، وهي من أبرز نقاط قوته.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة ترى في حمزة عبد الكريم أحد أبرز المواهب الهجومية الصاعدة، فيما يضعه هانز فليك ضمن خططه للموسم المقبل، مع إمكانية انضمامه إلى معسكر الفريق التحضيري في إنجلترا عقب انتهاء مشواره مع منتخب مصر في كأس العالم.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب قد يكون الخيار الأول في مركز المهاجم خلال فترة الإعداد الصيفية، خاصة في ظل عدم حسم برشلونة لأي صفقة هجومية جديدة حتى الآن، إلى جانب انتظار الجهاز الفني لتقييم مستوى فيران توريس قبل اتخاذ قرارات نهائية بشأن خط الهجوم.

ويواصل حمزة عبد الكريم جذب الأنظار داخل إسبانيا، وسط توقعات بأن يحصل على فرصة لإثبات نفسه مع الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة، في خطوة قد تمهد لظهوره رسميًا بقميص برشلونة في الموسم الجديد.