مدرب إيران : مصر تملك قوة هجومية استثنائية .. ومحمد صلاح أبرز نجومها

أكد أمير قلعة نويي، المدير الفني لمنتخب إيران، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن المباراة تتطلب إعدادًا خاصًا نظرًا لقوة المنتخب المصري وما يملكه من عناصر مميزة.

وقال قلعة نويي في تصريحات صحفية إن منتخب مصر يضم مجموعة من اللاعبين الذين ينشطون في أكبر الأندية العالمية، مؤكدًا أن الخط الأمامي للفراعنة يمثل أحد أبرز نقاط القوة في الفريق.

وأضاف: "مباراة منتخب مصر صعبة وتحتاج إلى إعداد خاص، فهم يمتلكون لاعبين على أعلى مستوى، وفي خط الهجوم هناك محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه، لذلك يمكن اعتبار القوة الهجومية أبرز أسلحة المنتخب المصري".

وفي المقابل، شدد مدرب إيران على ثقة منتخب بلاده في قدراته وخبراته الدولية، موضحًا أن اللاعبين اعتادوا المشاركة في البطولات الكبرى ومواجهة المنتخبات القوية.

وأوضح: "منتخب إيران يمتلك خبرات كبيرة في مواجهة المنتخبات الكبرى، ولاعبونا معتادون على أجواء كأس العالم، كما أظهروا في مباريات سابقة قدرة كبيرة على الصمود الذهني حتى اللحظات الأخيرة، وهو ما قد يكون عاملًا مهمًا في هذه المواجهة".

ويستعد المنتخبان لخوض مواجهة مرتقبة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، في لقاء قد يلعب دورًا حاسمًا في تحديد المتأهلين إلى الدور التالي من البطولة.