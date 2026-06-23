دوكو يعلن عودته لمنتخب بلجيكا بعد استقبال مولوده الجديد

أعلن البلجيكي جيريمي دوكو، نجم منتخب بلجيكا، جاهزيته للعودة إلى صفوف منتخب بلاده خلال منافسات كأس العالم 2026، وذلك بعد الأيام الاستثنائية التي عاشها مؤخرًا باستقبال مولوده الجديد.

وحرص دوكو على توجيه رسالة مؤثرة لجماهيره عبر خاصية "الستوري" على حسابه بموقع إنستغرام، أعرب خلالها عن امتنانه الكبير لكل من دعمه خلال الفترة الماضية.

وقال نجم بلجيكا: "شكرًا لكم جميعًا على الحب والدعوات والرسائل اللطيفة خلال الأيام الماضية. شيرين وبرايس في حالة جيدة جدًا، وقلبي مليء بالامتنان".

وأضاف: "استقبال ابني في هذا العالم يُعد من أعظم النعم التي أنعم الله بها عليّ، وأشكر الفريق على دعمه ومساندته".

واختتم دوكو رسالته مؤكدًا استعداده للعودة إلى الملاعب وتمثيل منتخب بلاده، قائلًا: "لقد حان الآن وقت العودة إلى كرة القدم وتمثيل بلدي على أكبر الساحات".

مجموعة مصر.. دوكو يغادر كأس العالم مؤقتًا بسبب حدث عائلي



غادر جيريمي دوكو، جناح منتخب بلجيكا، معسكر بلاده المشارك في كأس العالم 2026، متجهًا إلى العاصمة البريطانية لندن، وذلك لحضور ولادة طفله.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “تليجراف” البريطانية، فقد حصل اللاعب على إذن من الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا، بعد التنسيق مع الطاقم الطبي، للسفر بشكل مؤقت إلى لندن، عقب تلقيه أخبارًا تفيد بقرب موعد الولادة قبل مواجهة إيران مباشرة.

وأوضحت التقارير أن دوكو سيعود إلى معسكر المنتخب في مدينة سياتل مساء الثلاثاء، من أجل الاستعداد لمواجهة نيوزيلندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويستعد منتخب بلجيكا لمواجهة نيوزيلندا يوم السبت المقبل، ضمن منافسات المجموعة السابعة، في لقاء يقام بالتزامن مع مواجهة مصر وإيران في نفس المجموعة، وسط صراع قوي على بطاقات التأهل للدور التالي.



