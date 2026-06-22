واتكينز يدافع عن دوكو: العائلة أولا حتى في قلب كأس العالم

دافع مهاجم منتخب إنجلترا أولي واتكينز عن رغبة الجناح البلجيكي جيريمي دوكو في مغادرة كأس العالم لحضور ولادة طفله الأول، مؤكدا أن العائلة يجب أن تتقدم على كرة القدم.

ورفض واتكينز، وهو أب لطفلين، الانتقادات الموجهة ‌للاعب مانشستر سيتي، بعد أن وصفت مقدمة البرامج في قناة ليكيب، فرانس بيرون، لحظة الولادة بأنها "لحظة مقززة... يكون فيها الأب عديم الفائدة تماما".



وقالت بيرون إنها شعرت بالغضب إزاء قرار دوكو.



وقال واتكينز يوم الأحد "أعتقد أن كلمة (مقززة) ليست الوصف المناسب للولادة. إنها لحظة تحدث مرة واحدة فقط مع طفلك الأول. استقباله في هذا العالم نعمة، ولن تتكرر هذه الفرصة".

وأضاف "نقضي أوقاتا طويلة بعيدا عن العائلة والأصدقاء خلال ⁠الموسم، وهي فترات صعبة للغاية، لذا فإن تفويت هذه اللحظة سيكون أمرا قاسيا".



وشدد مهاجم أستون فيلا على أن لاعبي كرة القدم يجب أن يتمتعوا بالحرية في اتخاذ قراراتهم عند وقوع أحداث شخصية مهمة، قائلا "أتفهم وجهة نظر دوكو، وأرى أن له كل الحق في العودة والوجود هناك".



وتابع "نحن في النهاية رجال محظوظون للغاية، وأنا متأكد من أنه سيحصل على الدعم اللازم للوصول بأسرع وقت ممكن، ليكون بجانب زوجته شيرين، ثم يعود مجددا".



وأضاف "لا أعتقد أن هذا شأن أي شخص آخر، وإذا قرر القيام بذلك، فهو أمر عادل تماما".

وأكد واتكينز أنه كان سيتخذ القرار نفسه لو كان في موقف دوكو، قائلا "سأفعل الشيء ذاته، ولا أرى أي مشكلة ‌في ⁠ذلك".



دوكو يرغب في حضور ولادة طفله الأول



ويعد دوكو، البالغ من العمر 24 عاما، أحد الركائز الأساسية في المنتخب البلجيكي، وقد شارك لمدة 86 دقيقة في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع مصر في افتتاح مشوار الفريق في كأس العالم.



وأوضح للصحفيين أن زوجته من المقرر أن تضع طفلها في الأسبوع الثاني من يوليو تموز، تزامنا مع ⁠وصول البطولة إلى مرحلة دور الثمانية. وفي حال تأهل بلجيكا، فإنه يرغب في الوجود إلى جانبها لحظة الولادة.



وقال "يعتمد ذلك على توقيت الولادة، لكنه طفلي الأول، وبالتأكيد أرغب في أن أكون حاضرا".

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية أنه من المرجح ترتيب ⁠رحلة بطائرة خاصة إلى إنجلترا، حيث سيولد الطفل.



وأثارت تصريحات بيرون موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما قالت إن قرار دوكو "يثير غضبها" مضيفة "عندما تكون محظوظا بما يكفي للمشاركة في كأس العالم، هناك مئات ⁠اللاعبين المستعدين لفعل أي شيء ليكونوا في مكانك".



وفي أعقاب الانتقادات، قدمت بيرون اعتذارا يوم السبت عبر حساباتها، قائلة "أدرك أن هذه التصريحات قد تكون صادمة أو مسيئة أو جارحة للبعض، وأنا أعتذر. لم تكن نيتي أبدا التقليل من دور أو مكانة الآباء مع شريكاتهم وأطفالهم".