مجموعة مصر.. دوكو يغادر كأس العالم مؤقتًا بسبب حدث عائلي

غادر جيريمي دوكو، جناح منتخب بلجيكا، معسكر بلاده المشارك في كأس العالم 2026، متجهًا إلى العاصمة البريطانية لندن، وذلك لحضور ولادة طفله.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “تليجراف” البريطانية، فقد حصل اللاعب على إذن من الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا، بعد التنسيق مع الطاقم الطبي، للسفر بشكل مؤقت إلى لندن، عقب تلقيه أخبارًا تفيد بقرب موعد الولادة قبل مواجهة إيران مباشرة.

وأوضحت التقارير أن دوكو سيعود إلى معسكر المنتخب في مدينة سياتل مساء الثلاثاء، من أجل الاستعداد لمواجهة نيوزيلندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويستعد منتخب بلجيكا لمواجهة نيوزيلندا يوم السبت المقبل، ضمن منافسات المجموعة السابعة، في لقاء يقام بالتزامن مع مواجهة مصر وإيران في نفس المجموعة، وسط صراع قوي على بطاقات التأهل للدور التالي.