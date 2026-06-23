العرب يتألقون في كأس العالم 2026.. 6 لاعبين يحصدون جوائز رجل المباراة بعد جولتين

شهدت منافسات كأس العالم 2026 تألقًا لافتًا للاعبين العرب خلال أول جولتين من دور المجموعات، بعدما نجح 6 لاعبين في التتويج بجائزة رجل المباراة.

وجاءت قائمة اللاعبين المتوجين بالجائزة على النحو التالي:

إبراهيم مازة لاعب منتخب الجزائر

محمد صلاح نجم منتخب مصر

إسماعيل صيباري مهاجم منتخب المغرب

علي علوان لاعب منتخب الأردن

إمام عاشور لاعب منتخب مصر

محمود أبو ندى حارس منتخب قطر

وظهر إمام عاشور بشكل خاص بعد تسجيله هدفًا حاسمًا لمنتخب مصر في مواجهة قوية أمام بلجيكا، ليحصد جائزة الأفضل في المباراة، بينما واصل محمد صلاح تأكيد مكانته كأحد أبرز نجوم البطولة.

كما قدم إسماعيل صيباري أداءً مؤثرًا مع المنتخب المغربي، في حين ساهم علي علوان في نتائج إيجابية للأردن، وظهر إبراهيم مازة بمستوى لافت مع الجزائر، بينما لعب الحارس محمود أبو ندى دورًا مهمًا في قيادة منتخب قطر لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويعكس هذا الحضور الجماعي للاعبين العرب بداية قوية للمنتخبات العربية في البطولة، وسط آمال بمواصلة التألق في الجولات المقبلة.