ياسر ريان يكشف لأول مرة سبب عدم عودة نجله «أحمد» لـ الأهلي

أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، أنه من المبكر إصدار حكم نهائي على مستوى حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يحصل على فرصة كافية لإثبات قدراته خلال منافسات كأس العالم.

وقال ريان، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC": "لا أستطيع الحكم على حمزة عبد الكريم في الوقت الحالي، لأنه شارك لدقائق محدودة فقط مع منتخب مصر في كأس العالم".

وأضاف: "لا أريد أن أظلم حمزة عبد الكريم، لكنه حتى الآن لم يمنحني الانطباع بأنه المهاجم الأساسي لمنتخب مصر".

وتابع: "منتخب إيران فريق قوي ومحترم، ولديه رغبة كبيرة في تحقيق الفوز، ولذلك أرى أن مشاركة حمزة عبد الكريم في التشكيل الأساسي ستكون صعبة".

وعن انتقال اللاعب إلى برشلونة، قال: "حمزة عبد الكريم يمتلك شركة تسويق جيدة، وأرى أن ذلك كان أحد أسباب انتقاله إلى برشلونة".

وتطرق للحديث عن نجله أحمد ياسر ريان، قائلًا: "أحمد ياسر ريان كان هداف الدوري المصري الموسم الماضي، وعدم عودته إلى الأهلي سؤال يجب توجيهه لإدارة النادي".

وأضاف: "وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مؤثرة بشكل كبير في انتقالات اللاعبين خلال الفترة الحالية، وقد تسهم في تغيير الكثير من القرارات. وأتمنى عودة أحمد ياسر ريان إلى الأهلي لأنه يستحق ذلك، فهو من أفضل المهاجمين في الدوري المصري".

وواصل: "عندما تعاقد الأهلي مع بيتسو موسيماني، أخبر أحمد بأنه سيكون الخيار الثالث في مركزه، وفي ذلك الوقت كان شوقي غريب يشترط مشاركة اللاعبين مع أنديتهم لضمان وجودهم في المنتخب الأولمبي".

وأردف: "أحمد طلب الخروج على سبيل الإعارة من أجل المشاركة بصفة أساسية والاستعداد للأولمبياد، وربما كانت هذه النقطة سببًا في توتر العلاقة مع الإدارة وعدم عودته إلى الفريق بعد رحيله".

وأكد: "الأهلي يبحث دائمًا عن مصلحته، ولا يمكنني أن أذهب إلى الإدارة وأطلب منهم إعادة ابني إلى الفريق".

وكشف ريان: "أحمد ياسر ريان تلقى عرضًا من الزمالك، كما كانت هناك مفاوضات مع سيراميكا، لكن الصفقة لم تكتمل، وأحمد لم يرفض الانتقال".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أحمد ياسر ريان يستحق التواجد في الأهلي، وأتمنى عودته إلى القلعة الحمراء. اللاعب الذي يرتدي قميص الأهلي يكون محظوظًا، فاللعب للأهلي متعة كبيرة، ولا أعرف منذ متى أصبح بعض اللاعبين يفرضون شروطهم على النادي".

وأضاف: "حسام حسن يقدم عملًا مميزًا مع منتخب مصر، والمنتخب أسعد الشعب المصري بما يقدمه، وأتمنى أن يواصل مشواره ويصل إلى أبعد نقطة ممكنة في كأس العالم".