قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء 24-6-2026 في البنوك
توفيق السيد: مارشينياك لا يقنعني تحكيميًا.. والحكّام المصريون الأفضل في كأس العالم
طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية ووسائل الدفع المتاحة لتيسير الخدمة للركاب
الأهلي على أعتاب صفقة جديدة .. «شوبير» يكشف تطورات التفاوض مع نجم إنبي
أهم نصيحة من البابا تواضروس للمتجوزين: اللي يلتزم بيها بيحافظ على بيته
دعاء يوم تاسوعاء لقضاء الحوائج.. كلمات نبوية تصلح حياتك وتقربك إلى الله
كرواتيا تتقدّم على «بنما» بالهدف الأول في كأس العالم 2026
علاء نبيل: فخور بما يقدمه منتخب مصر.. وحسام حسن نموذج للمدرب الناجح
لماذا يُستحب صيام تاسوعاء مع عاشوراء؟.. دار الإفتاء توضح الحكمة
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين منتخبي كرواتيا وبنما في كأس العالم 2026
زعيم كوريا الشمالية يُفجّر مفاجأة مدوية: تجهيز البحرية بأسلحة نووية وسفن تزن 10 آلاف طن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر ريان يكشف لأول مرة سبب عدم عودة نجله «أحمد» لـ الأهلي

أحمد ياسر ريان
أحمد ياسر ريان
محمد سمير

أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، أنه من المبكر إصدار حكم نهائي على مستوى حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يحصل على فرصة كافية لإثبات قدراته خلال منافسات كأس العالم.

وقال ريان، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC": "لا أستطيع الحكم على حمزة عبد الكريم في الوقت الحالي، لأنه شارك لدقائق محدودة فقط مع منتخب مصر في كأس العالم".

وأضاف: "لا أريد أن أظلم حمزة عبد الكريم، لكنه حتى الآن لم يمنحني الانطباع بأنه المهاجم الأساسي لمنتخب مصر".

وتابع: "منتخب إيران فريق قوي ومحترم، ولديه رغبة كبيرة في تحقيق الفوز، ولذلك أرى أن مشاركة حمزة عبد الكريم في التشكيل الأساسي ستكون صعبة".

وعن انتقال اللاعب إلى برشلونة، قال: "حمزة عبد الكريم يمتلك شركة تسويق جيدة، وأرى أن ذلك كان أحد أسباب انتقاله إلى برشلونة".

وتطرق للحديث عن نجله أحمد ياسر ريان، قائلًا: "أحمد ياسر ريان كان هداف الدوري المصري الموسم الماضي، وعدم عودته إلى الأهلي سؤال يجب توجيهه لإدارة النادي".

وأضاف: "وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مؤثرة بشكل كبير في انتقالات اللاعبين خلال الفترة الحالية، وقد تسهم في تغيير الكثير من القرارات. وأتمنى عودة أحمد ياسر ريان إلى الأهلي لأنه يستحق ذلك، فهو من أفضل المهاجمين في الدوري المصري".

وواصل: "عندما تعاقد الأهلي مع بيتسو موسيماني، أخبر أحمد بأنه سيكون الخيار الثالث في مركزه، وفي ذلك الوقت كان شوقي غريب يشترط مشاركة اللاعبين مع أنديتهم لضمان وجودهم في المنتخب الأولمبي".

وأردف: "أحمد طلب الخروج على سبيل الإعارة من أجل المشاركة بصفة أساسية والاستعداد للأولمبياد، وربما كانت هذه النقطة سببًا في توتر العلاقة مع الإدارة وعدم عودته إلى الفريق بعد رحيله".

وأكد: "الأهلي يبحث دائمًا عن مصلحته، ولا يمكنني أن أذهب إلى الإدارة وأطلب منهم إعادة ابني إلى الفريق".

وكشف ريان: "أحمد ياسر ريان تلقى عرضًا من الزمالك، كما كانت هناك مفاوضات مع سيراميكا، لكن الصفقة لم تكتمل، وأحمد لم يرفض الانتقال".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أحمد ياسر ريان يستحق التواجد في الأهلي، وأتمنى عودته إلى القلعة الحمراء. اللاعب الذي يرتدي قميص الأهلي يكون محظوظًا، فاللعب للأهلي متعة كبيرة، ولا أعرف منذ متى أصبح بعض اللاعبين يفرضون شروطهم على النادي".

وأضاف: "حسام حسن يقدم عملًا مميزًا مع منتخب مصر، والمنتخب أسعد الشعب المصري بما يقدمه، وأتمنى أن يواصل مشواره ويصل إلى أبعد نقطة ممكنة في كأس العالم".

ياسر ريان الأهلي حمزة عبدالكريم منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو

إصابة ميدو بـ جلطة في المخ بسبب نجله

مشغولات ذهبية

لا تشتروا الذهب لمدة عام .. ما القصة؟

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل امتحانات الثانوية العامة 2 يوليو بسبب إجازة ثورة 30 يونيو | توضيح عاجل

معاشات

زيادة المعاشات 15% لـ 11 مليون مستفيد

وزير التعليم

مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد .. قرار عاجل الان

ميدو

حزنا على نجله.. القصة الكاملة لإصابة ميدو بجلطة في المخ

مشغولات ذهبية

115 جنيها دفعه واحدة.. هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 الآن بمصر

تموين

زيادة الدعم لـ 200 جنيه .. وهذه خطوات تحديث بيانات بطاقات التموين

ترشيحاتنا

السيطرة علي حريق

6 سيارات إطفاء.. حريق يلتهم مخزنا على مساحة 500 متر في منطقة المطورين بالسادات

الصور الأولى لحادث تصادم سيارتين

الصور الأولى لحادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة

متهم

كشف ملابسات فيديو تعدي شخص على والده وشقيقه في القليوبية

بالصور

علاج جديد لخشونة الركبة يخفف الألم دون جراحة.. نتائج واعدة لملايين المرضى

خشونة الركبة
خشونة الركبة
خشونة الركبة

7 خطوات فعّالة للوقاية من السكتة الدماغية .. أسرار حماية المخ والقلب

خطوات للوقاية من السكتة الدماغية
خطوات للوقاية من السكتة الدماغية
خطوات للوقاية من السكتة الدماغية

طريقة عمل البيتزا السائلة بدون عجن أو تخمير.. وصفة اقتصادية جاهزة في 15 دقيقة

طريقة عمل البيتزا السائلة السريعة
طريقة عمل البيتزا السائلة السريعة
طريقة عمل البيتزا السائلة السريعة

فرح شعبان تخطف الأنظار بالأخضر الزمردي بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والفخامة | شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

فيديو

سر الصفارة الخضراء

سر الصفارة الخضراء التي ظهرت مع لاعب كندا المصاب.. ما حقيقتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

المزيد