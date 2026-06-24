الأهلي يقترب من معسكر أوروبي.. وإيطاليا تتصدر المشهد استعدادًا للموسم الجديد

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي أن النادي الأهلي يدرس حاليًا عدة عروض لإقامة معسكر الإعداد الخاص بالموسم الجديد، وسط اتجاه قوي نحو خوض فترة التحضير في أوروبا.

وأوضح شوقي أن إحدى الشركات تقدمت بعرض لإقامة المعسكر في إيطاليا، وهو المقترح الذي يحظى باهتمام كبير داخل القلعة الحمراء في الوقت الحالي، بينما كان هناك طرح سابق لإقامة المعسكر في المغرب بعد التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، قبل أن تتجه الأمور نحو الخيار الأوروبي.

وأشار إلى أن الأهلي لا يواجه أي أزمات تتعلق بالحصول على تأشيرات السفر سواء إلى إيطاليا أو إسبانيا، وأن المفاضلة بين البلدين تتم وفقًا للتفاصيل الفنية والتنظيمية المقدمة من الشركات المختصة.

وأضاف أن تركيا تبقى ضمن الخيارات المطروحة، لتكون البديل الثالث على طاولة مسؤولي الأهلي قبل الاستقرار بشكل نهائي على وجهة معسكر الفريق استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل



من جانب آخر، وجّه النادي الأهلي رسالة وداع إلى لاعبه حمزة عبد الكريم، عقب إعلان نادي برشلونة الإسباني تفعيل بند شراء اللاعب من نادي الهلال المصري وضمة بشكل نهائي.



وكتبت الصفحة الرسميه للنادي الأهلي عبر فيسبوك: نتمني لك التوفيق في حياتك القادمة.