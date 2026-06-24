«الغندور»: محمد سيحا يطلب الرحيل عن الأهلي بحثًا عن فرصة المشاركة

كشف الإعلامي خالد الغندور أن محمد سيحا، حارس مرمى الأهلي ، طلب من مسئولي القلعة الحمراء السماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، من أجل الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي خلال الموسم المقبل.

وأضاف “الغندور” خلال برنامجه ستاد المحور أن الحارس أبلغ وليد صلاح الدين، مدير الكرة السابق، برغبته في مغادرة النادي قبل رحيله عن منصبه، كما جدّد طلبه أكثر من مرة عقب التغييرات الإدارية الأخيرة، من خلال التواصل مع عدد من مسئولي الأهلي، مؤكدًا تمسكه بخوض تجربة جديدة تمنحه فرصة الظهور والمشاركة بصورة منتظمة.