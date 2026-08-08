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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشاري باطنة يحذر من الإفراط في البروتين: العضلات لها قدرة محدودة على الاستفادة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

قال الدكتور أسامة الخطيب، استشاري أمراض الباطنة، إن احتياج الجسم من البروتين ليس رقمًا ثابتًا لجميع الأشخاص، وإنما يختلف وفقًا لعدة عوامل، من بينها الوزن والعمر ومستوى النشاط البدني، موضحًا أن احتياجات الرجال والنساء قد تختلف أيضًا بحسب طبيعة الجسم والنشاط.

وأوضح «الخطيب»، خلال مداخلة مع الإعلاميتين منى صالح وشروق وجدي، ببرنامج «صباح جديد»، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الشخص العادي يحتاج تقريبًا إلى 0.8 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا، بينما ترتفع الاحتياجات لدى الأشخاص الذين يمارسون تمارين المقاومة، لتصل غالبًا إلى نحو 1.5 جرام لكل كيلوجرام يوميًا، وقد يحتاج بعض الأشخاص إلى نحو 2 جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم.

وشدد على أن زيادة كمية البروتين عن احتياج الجسم لا تعني بالضرورة تسريع بناء العضلات، موضحًا أن العضلات لديها قدرة محدودة على الاستفادة من البروتين في عملية البناء.

وأشار إلى أن الدراسات تشير إلى أن الفائدة في بناء العضلات تبدأ في الاستقرار عند تناول ما بين 1.5 و2 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم لدى معظم ممارسي تمارين المقاومة، مع إمكانية وصول بعض الأشخاص إلى كميات أعلى قليلًا وفقًا لاحتياجاتهم.

وقال: «إذا كان احتياج الشخص 150 جرامًا من البروتين يوميًا، فإن تناول 250 جرامًا لن يعني بالضرورة زيادة سرعة بناء العضلات، بناء العضلات لا يعتمد على البروتين وحده، وإنما يرتبط أيضًا بجودة التمرين، وإجمالي السعرات الحرارية، والنوم والراحة، باعتبارها عوامل أساسية في بناء العضلات وتسريع نموها».

وحول أفضل مصادر البروتين، أوضح استشاري أمراض الباطنة أن التنويع بين مصادر البروتين يعد خيارًا مفضلًا، مشيرًا إلى وجود مصادر حيوانية ونباتية يمكن الاعتماد عليها ضمن النظام الغذائي، مؤكدًا أن المصادر الحيوانية الممتازة للبروتين تشمل البيض، والحليب، واللبن الزبادي، والدجاج، والأسماك، واللحوم قليلة الدهون، بينما تشمل المصادر النباتية العدس، والحمص، والترمس، والفاصوليا.

أمراض الباطنة البروتين تمارين المقاومة

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