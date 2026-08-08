توغل للاحتلال الإسرائيلي في زوطر الغربية ورفع ساتر ترابي جديد في انتهاك لاتفاق المنطقة التجريبية

توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه بلدة زوطر الغربية، حيث رفعت جرافة عسكرية ساترًا ترابيًا جديدًا في محيط ساحة البلدة، في انتهاك جديد لاتفاق المنطقة التجريبية.

وأفاد أهالي زوطر الغربية بأن قوة مشاة إسرائيلية، تؤازرها عدة آليات وجرافة كبيرة، توغلت إلى وسط البلدة، قبل أن تعمد الجرافة إلى رفع ساتر ترابي على مسافة نحو 100 متر من الساحة.

وفي موازاة ذلك، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط بلدة المنصوري بعدد من القذائف، ما أدى إلى إصابة عدد من المنازل، فيما يحلق الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء القطاعين الأوسط والغربي.

ويتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، بشكل متقطع على أحراج ومرتفَع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا، كما طاول القصف المنطقة الواقعة بين دوحة كفررمان وتلة الدبشة المشرفة على النبطية.