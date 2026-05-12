سيحا يدرس الرحيل عن الأهلي في الصيف المقبل



كشف الإعلامي محمد طارق أضا، أن الحارس محمد سيحا يدرس الرحيل عن الأهلي خلال الفترة المقبلة بسبب قلة مشاركاته مع الفريق.



وأوضح محمد طارق أضا، خلال برنامجه الماتش المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الحارس محمد سيحا، لا يرغب في مغادرة القلعة الحمراء، ويتمسك بالاستمرار داخل الأهلي، إلا أن ابتعاده عن المشاركة بشكل منتظم دفعه للتفكير في البحث عن فرصة جديدة تمنحه دقائق لعب أكبر.

وأشار إلى أن محمد سيحا، يترقب موقفه النهائي مع الأهلي خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل المنافسة القوية على مركز حراسة المرمى، قبل حسم قراره بشأن البقاء أو خوض تجربة جديدة خارج الأهلي.