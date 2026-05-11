تفاصيل اجتماعات الأهلي لحسم موقف توروب وإنهاء هيكلة قطاع الكرة

يعقد ياسين منصور نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي وسيد عبدالحفيظ عضو المجلس العديد من الإجتماعات في الساعات الماضية بهدف الإستقرار علي هيكلة قطاع الكرة قبل اعلانها رسميا يوم 21 مايو الجاري، ويجري عبدالحفيظ علي وجه التحديد العديد من المقابلات مع الأسماء المرشحه لتولي مناصب حيث تم الإستقرار علي تواجد نجم الأهلي السابق ومدرب قطاع الناشئين عمرو أنور بجانب التونسي انيس بوجلبان والذي يبذل حاليا محاولات لإنهاء ارتباطه بمنتخب بلاده الإوليمبي في الفترة الحالية .

كما بدأ الدكتور عصام سراج الدين بشكل رسمي مزاولة مهام عمله كمدير للتعاقدات بعد جلسة عقدها مع ياسين منصور نائب رئيس النادي في الفترة الماضية .

فيما أستقر سيد عبدالحفيظ علي تاجيل عقد جلسة مع وكيل ييس توروب لما بعد مباارة المصري البورسعيدي المقرر لها 20 مايو بهدف التوصل الي حل لفسخ تعاقده الحالي ومنحه راتب شهر يونيو بجانب ثلاث شهور مكافأة، وبدأت إدارة الأهلي من الأن فعليا في التواصل مع بعض المدربين ولكن بشكل ودي قبل اتمام التعاقد مع الجهاز الفني الجديد لأبناء الرداء الأحمر .

وعاد الفريق للتدريبات استعداداً لمباراته الأخيرة أمام المصري البورسعيدي والتي ستحدد الموقف بشكل كامل للموسم المقبل من حيث إحتلال المركز الثاني أو الثالث ببطولة الدوري، وأكد الجهاز الطبي أن إمام عاشور لاعب الوسط يحتاج الي اسبوع فقط للتعافي من الاصابة وبالتالي سيكون لائق لمواجهة المصري ونفس الأمر بالنسبة لمصطفي شوبير حارس المرمي الذي عاني من الاصابة .

وقال الجهاز الطبي ان أحمد رمضان بيكهام وحسين الشحات وكريم فؤاد ويوسف بلعمري جاهزين بشكل كامل للمشاركة أمام المصري البورسعيدي خاصة الأخير الذي طلب الدنماركي ييس توروب تجهيزه نظرا لإيقاف أحمد نبيل كوكا لاعب الوسط .