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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«الغندور»: «عموته» يؤجّل حسم مصير أشرف داري.. والأهلي يُطالب بقرار سريع

الحسين عموتة
الحسين عموتة
سارة عبد الله

كشف الإعلامي خالد الغندور عن وجود تواصل خلال الساعات الماضية بين مسئولي النادي الأهلي والمدير الفني المغربي الحسين عموته لمناقشة مستقبل أشرف داري، لاعب الفريق العائد من فترة إعارة مع نادي كالمار السويدي، وذلك في إطار التحضير لقائمة الموسم الجديد.

وأوضح «الغندور» خلال برنامجه ستاد المحور أن «عموته» طلب تأجيل اتخاذ القرار النهائي بشأن اللاعب، مؤكدًا رغبته في مراجعة ما قدمه داري خلال فترة إعارته في الدوري السويدي قبل حسم موقفه من البقاء أو الرحيل.

وتابع : "في المقابل، طالبت إدارة الأهلي المدير الفني بسرعة تحديد موقف اللاعب خلال الفترة المقبلة، من أجل البدء في تسويقه حال الاستقرار على خروجه من حسابات الفريق بالموسم الجديد".

الحسين عموته الأهلي خالد الغندور

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