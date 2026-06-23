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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أول بصمات عموتة في الأهلي.. المدرب المغربي يعيد ترتيب أوراق الموسم الجديد ويؤجل انطلاق الإعداد.. اعرف الحكاية

الحسين عموتة
الحسين عموتة
محمود أحمد

بدأ المغربي الحسين عموتة المدير الفني الجديد للنادي الأهلي وضع لمساته الأولى داخل القلعة الحمراء بعد أيام من توليه المهمة خلفا للدنماركي ييس توروب في إطار التغييرات الواسعة التي أجرتها الإدارة الحمراء لإعادة الفريق إلى طريق البطولات بعد موسم لم يلب طموحات الجماهير.

واتخذ عموتة أول قراراته الفنية منذ توليه المسؤولية بعدما قرر تأجيل موعد انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد في خطوة تعكس رؤية المدرب المغربي لبرنامج التحضير قبل بداية المنافسات المحلية والقارية.

تعديل خطة الإعداد للموسم الجديد

واستقر المدير الفني الجديد على تأجيل عودة الفريق إلى التدريبات الجماعية لتبدأ يوم السادس من يوليو المقبل بعدما كان من المقرر أن تنطلق فترة الإعداد يوم 22 يونيو الجاري.

وجاء القرار بعد دراسة البرنامج المتوقع للموسم الجديد خاصة مع تحديد يوم 20 أغسطس موعداً مبدئياً لانطلاق بطولة الدوري الممتاز وهو ما منح الجهاز الفني قناعة بأن فترة إعداد تمتد لأكثر من ستة أسابيع ستكون كافية لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل.

وبذلك يواصل لاعبو الأهلي فترة الراحة السلبية التي بدأت عقب نهاية الموسم المنقضي في انتظار العودة إلى مقر النادي للخضوع للقياسات البدنية والاختبارات الطبية تمهيداً لانطلاق البرنامج التدريبي الجديد.

إخطار اللاعبين بموعد العودة

وأخطرت إدارة الكرة جميع اللاعبين بموعد التجمع الجديد على أن يخضع الفريق لقياسات بدنية شاملة يوم 6 يوليو قبل بدء التدريبات تحت قيادة عموتة.

ويشمل القرار جميع عناصر الفريق بما في ذلك اللاعبون العائدون من الإعارات بالإضافة إلى بعض الأسماء التي غابت عن جزء من الموسم الماضي مثل السلوفيني نيتس جراديشار والمغربي رضا سليم ومحمد مجدي "أفشة" وأحمد رضا في ظل رغبة الجهاز الفني في تقييم جميع العناصر قبل حسم القائمة النهائية للموسم المقبل.

جهاز معاون متعدد الجنسيات

وفي الوقت نفسه يواصل مسؤولو الأهلي استكمال تشكيل الجهاز الفني المعاون لعموتة والذي يضم مزيجاً من الخبرات العربية والأوروبية.

ويقترب المغربي هشام زاهد من الانضمام إلى الجهاز الفني في منصب المدرب المساعد بينما يتولى الهولندي جوي تدريب حراس المرمى على أن يقود البرازيلي ريناتو ملف الإعداد البدني.

كما تتواصل المفاوضات مع كريم الإدريسي محلل أداء منتخب الأردن من أجل الانضمام إلى الطاقم الفني في خطوة تستهدف تعزيز الجانب التحليلي والتكنولوجي داخل الفريق.

إعادة هيكلة شاملة داخل قطاع الكرة

ولم يكن التغيير مقتصراً على الجهاز الفني فقط إذ شهد قطاع الكرة بالنادي الأهلي عملية إعادة هيكلة واسعة جاءت بعد موسم شهد تراجعاً في النتائج الأمر الذي دفع الإدارة إلى اتخاذ سلسلة من القرارات لإعادة ترتيب الأوضاع.

ورحل وليد صلاح الدين عن منصب مدير الكرة كما غادر عادل مصطفى منصب المدرب المساعد فيما تم إنهاء التعاقد مع ييس توروب وجهازه المعاون بالتراضي.

وفي المقابل أسندت الإدارة منصب مدير الكرة إلى وائل جمعة بينما تولى التونسي أنيس بوجلبان إدارة قسم الاستكشاف والتعاقدات الفنية وتم تعيين عصام سراج الدين مديراً للتعاقدات إلى جانب إسناد القيادة الفنية للحسين عموتة مع اختيار ياسر رضوان للعمل مساعداً له.

بداية جديدة وطموحات كبيرة

ويأمل الأهلي أن تمثل المرحلة الجديدة نقطة انطلاق نحو استعادة الهيمنة المحلية والقارية خاصة في ظل الرهان الكبير على خبرات الحسين عموتة الذي يمتلك سجلاً حافلاً بالنجاحات مع عدد من الأندية والمنتخبات العربية.

ويترقب جمهور القلعة الحمراء أول ظهور رسمي للمدرب المغربي وسط آمال بأن تقود التغييرات الإدارية والفنية الفريق إلى استعادة بريقه والمنافسة بقوة على جميع البطولات خلال الموسم المقبل.

الحسين عموتة الأهلي القلعة الحمراء ييس توروب الدوري

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