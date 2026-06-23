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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يفتح باب الرحيل أمام تريزيجيه

تريزيجيه
تريزيجيه

فتح النادي الأهلي الباب أما فكرة رحيل محمود تريزيجيه لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب مصادر في الأهلي، فإن النية حالياً داخل النادي تتجه لبيع أي لاعب، خاصة أولئك الذين يتقاضون مبالغ طائلة، وفي مقدمتهم تريزيجيه الذي يحصل على ما يقرب من 130 مليون جنيه سنوياً.

وأوضحت المصادر أن الرؤية الجديدة فى الأهلي منذ تكليف ياسين منصور نائب رئيس النادي وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة بإدارة ملف كرة القدم في النادي، ترى أن ارتفاع عقود تريزيجيه وزيزو تحديداً تسبب فى أزمات كُبرى طوال الموسم الماضي داخل غرفة ملابس الفريق بشكل كان له تأثير سلبي على الفريق وتسبب في الخروج بموسم صفري.

تفاصيل عقد حسين الشحات 

أكد الإعلامي أمير هشام، أن حسين الشحات لاعب النادي الأهلي جدد عقده لمدة موسمين بشكل رسمي، مقابل 25 مليون جنيه سنويًا بخلاف المكافآت والبنود التحفيزية التي تصل لـ8 ملايين جنيه.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس: عقد حسين الشحات لا يتضمن أي بنود تخص اعفاء اللاعب من نسبة المشاركة، وسيد عبدالحفيظ عضو المجلس وضع نظامًا خاصًا للعقود.

وأضاف: الأهلي وعد حسين الشحات بأن شركة الكرة سوف تسعى لجلب عقود إعلانية جيدة خلال الموسمين المقبلين.

وأتم: الجلسة التي حضرها اليوم حسين الشحات، شهدت وجود وائل جمعة مدير الكرة، وعصام سراج الدين مدير التعاقدات.

النادي الأهلي الأهلي تريزيجيه حسين الشحات فريق الأهلي

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