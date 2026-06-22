أمير هشام يكشف تفاصيل عقد حسين الشحات مع الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن حسين الشحات لاعب النادي الأهلي جدد عقده لمدة موسمين بشكل رسمي، مقابل 25 مليون جنيه سنويًا بخلاف المكافآت والبنود التحفيزية التي تصل لـ8 مليون جنيه.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس: عقد حسين الشحات لا يتضمن أي بنود تخص اعفاء اللاعب من نسبة المشاركة، وسيد عبدالحفيظ عضو المجلس وضع نظامًا خاصًا للعقود.

وأضاف: الأهلي وعد حسين الشحات بأن شركة الكرة سوف تسعى لجلب عقود إعلانية جيدة خلال الموسمين المقبلين.

وأتم: الجلسة التي حضرها اليوم حسين الشحات، شهدت وجود وائل جمعة مدير الكرة، وعصام سراج الدين مدير التعاقدات.