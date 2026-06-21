الأهلي يجدد عقد حسين الشحات موسمين.. أرقام قياسية ومسيرة حافلة بالألقاب للنينجا مع القلعة الحمراء

أعلن النادي الأهلي رسميًا تجديد تعاقد حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، ليستمر اللاعب في صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، بعد مفاوضات شهدت الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد.

وجاء توقيع العقود بحضور الكابتن وائل جمعة مدير الكرة، والدكتور عصام سراج الدين رئيس قطاع التعاقدات، ليواصل حسين الشحات رحلته مع الأهلي، بعدما أصبح أحد أبرز عناصر الفريق خلال السنوات الماضية، وساهم في تحقيق العديد من البطولات على المستويين المحلي والقاري.

مسيرة حافلة بالأرقام مع الأهلي

انضم حسين الشحات إلى الأهلي يوم 6 يناير 2019، ومنذ ذلك الوقت نجح في كتابة اسمه ضمن قائمة اللاعبين المؤثرين في تاريخ النادي خلال العصر الحديث.

ويبلغ اللاعب من العمر 33 عامًا، حيث ولد في 21 يونيو 1992، وسبق له اللعب لعدة أندية قبل ارتداء القميص الأحمر، وهي مصر المقاصة، والعين الإماراتي، ثم الأهلي.

وخلال مشواره مع الأهلي، خاض حسين الشحات 301 مباراة، سجل خلالها 67 هدفًا، وصنع 62 هدفًا لزملائه، بإجمالي 18100 دقيقة مشاركة، بينما توج مع الفريق بـ19 بطولة مختلفة.

بطولات حسين الشحات مع القلعة الحمراء

حقق حسين الشحات العديد من الألقاب منذ انتقاله إلى الأهلي، حيث توج بـ5 ألقاب من بطولة الدوري المصري الممتاز، و3 ألقاب من كأس مصر، و4 ألقاب من كأس السوبر المصري.

كما حصد 4 بطولات من دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى لقبين من كأس السوبر الأفريقي، ولقب بطولة كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

رسالة من حسين الشحات بعد التجديد

وعبر حسين الشحات عن سعادته الكبيرة بالاستمرار داخل صفوف الأهلي، مؤكدًا أن تجديد عقده يمثل خطوة مهمة في مسيرته الكروية، وأنه يتطلع لمواصلة تحقيق النجاحات وإضافة المزيد من البطولات مع الفريق خلال المواسم المقبلة.

وشدد اللاعب على عزمه تقديم أفضل ما لديه خلال الفترة القادمة، من أجل المساهمة في تحقيق المزيد من الإنجازات وإسعاد جماهير الأهلي، التي وصفها بأنها الداعم الأكبر للفريق في مختلف الظروف.

ويُعد حسين الشحات من الركائز الأساسية في تشكيل الأهلي خلال السنوات الأخيرة، بعدما قدم مستويات مميزة، وامتلك خبرات كبيرة جعلته عنصرًا مهمًا داخل الفريق، سواء في المنافسات المحلية أو البطولات القارية.