إبراهيم فايق يهنئ حسين الشحات بعد تجديد عقده مع الأهلى

حرص الإعلامي إبراهيم فايق على تهنئة حسين الشحات بعد إعلان النادي الأهلي تجديد تعاقده رسميًا لمدة موسمين، ليستمر اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ونشر إبراهيم فايق صورة من إعلان التجديد عبر حسابه الرسمي، وعلق عليها قائلًا: «كنت حاسس مع إني كنت متأكد.. 🙂 مبروووك يا نينجا»، في إشارة إلى لقب حسين الشحات بين جماهير الأهلي.

وكان النادي الأهلي قد أعلن تجديد عقد حسين الشحات لمدة موسمين قادمين، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد، في إطار خطة الإدارة للحفاظ على العناصر الأساسية ودعم استقرار الفريق.

وأبدى الشحات سعادته باستكمال مسيرته داخل القلعة الحمراء، مؤكدًا تمسكه بمواصلة تحقيق البطولات مع الأهلي وإسعاد جماهير النادي التي ساندته على مدار السنوات الماضية. 🦅



