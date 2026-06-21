أحمد حسن: الأهلي يجدد التعاقد مع حسين الشحات لمدة موسمين

كشف الإعلامي أحمد حسن عن نجاح النادي الأهلي في حسم ملف تجديد عقد حسين الشحات، بعد فترة من المفاوضات بين الطرفين.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «الأهلي يجدد التعاقد مع حسين الشحات لمدة موسمين»، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على أحد العناصر الأساسية في صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وكانت المفاوضات بين الأهلي وحسين الشحات قد شهدت تطورات إيجابية خلال الأيام الماضية، وسط رغبة متبادلة في استمرار اللاعب داخل القلعة الحمراء، قبل أن يتم التوصل لاتفاق يقضي بتمديد التعاقد لمدة موسمين.

ويُعد حسين الشحات من أصحاب الخبرات داخل صفوف الأهلي، حيث ساهم في العديد من الإنجازات المحلية والقارية مع الفريق منذ انضمامه إلى النادي، ما دفع الإدارة إلى التمسك باستمراره خلال المواسم المقبلة.



