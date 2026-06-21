كنت متأكد.. إبراهيم فايق يعلق على تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي

علق الإعلامي إبراهيم فايق علي تجديد تعاقد حسين الشحات مع الاهلي

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" ‏كنت حاسس مع اني كنت متأكد 😊.. مبروووك يا نينجا ".



وكانت المفاوضات بين الأهلي وحسين الشحات قد شهدت تطورات إيجابية خلال الأيام الماضية، وسط رغبة متبادلة في استمرار اللاعب داخل القلعة الحمراء، قبل أن يتم التوصل لاتفاق يقضي بتمديد التعاقد لمدة موسمين.

ويُعد حسين الشحات من أصحاب الخبرات داخل صفوف الأهلي، حيث ساهم في العديد من الإنجازات المحلية والقارية مع الفريق منذ انضمامه إلى النادي، ما دفع الإدارة إلى التمسك باستمراره خلال المواسم المقبلة.