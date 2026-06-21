129مساهمة.. أبرز أرقام حسين الشحات بعد تجديد التعاقد مع الأهلي| تفاصيل

أعلن النادي الأهلي تجديد التعاقد مع حسين الشحات لمدة موسمين قادمين بعد نهاية عقده بنهاية الموسم المنصرم.

وجدد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقده لمدة موسمين بعد الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالتعاقد وذلك في حضور الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة، والدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات.

وأبدى الشحات تمسكه باستكمال مسيرته مع النادي، مؤكدًا أنه يسعى للمساهمة مع زملائه في تحقيق المزيد من البطولات وإسعاد جماهير الأهلي التي يدين لها بالكثير، ولا ينسى لها تشجيعها ووقوفها خلف الفريق في جميع الظروف.

أرقام حسين الشحات مع الأهلي

لعب حسين الشحات 301 مباراة رسمية في مختلف البطولات مع النادي الأهلي واستطاع خلال هذه الفترة التي بدأت في 2018 تسجيل 67 هدفا وصنع 62 هدف

ورغم قلة مشاركات حسين الشحات في الموسم المنقضى إلا إنه يعد أحد أفضل اللاعب في الفريق بعدما نجح في التسجيل خلال الأوقات الصعبة

ولعب حسين الشحات مع الأهلي في الموسم الماضي 29 مباراة نجح خلالهم في تسجيل 6 أهداف وصنع 4

سجل أمام الزمالك في الدور الأول من بطولة الدوري وصنع هدف التعادل أمام فريق البنك الأهلي وفي مجموعة التتويج سجل الشحات في مرمى الزمالك مرة أخرى وسجل أمام إنبي هدف وصنع أخر

وفي بطولة رابطة الأندية سجل الشحات ثلاثية أمام فاركو وصنع هدف في فوز الأهلي بنتيجة 4-1 كما نجح في صناعة هدف في خسارة الأهلي أمام غزل المحلة بنتيجة 2-1 بكأس الرابطة