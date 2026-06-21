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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الأهلي يجدد التعاقد مع حسين الشحات لمدة موسمين

حسين الشحات
حسين الشحات
محمود أحمد

جدد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقده لمدة موسمين قادمين، بعد الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

جاء ذلك في حضور الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة، والدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات.

وأبدى الشحات تمسكه باستكمال مسيرته مع النادي، مؤكدًا أنه يسعى للمساهمة مع زملائه في تحقيق المزيد من البطولات وإسعاد جماهير الأهلي التي يدين لها بالكثير، ولا ينسى لها تشجيعها ووقوفها خلف الفريق في جميع الظروف.

 

فرحة الجماهير الأهم 

أكد حسين الشحات أن علاقته بجماهير النادي الأهلي تقوم على الحب المتبادل، مشيرًا إلى أنه يعتبر نفسه واحدًا من جمهور القلعة الحمراء، وهو ما يدفعه لبذل أقصى ما لديه داخل الملعب.

وخلال ظهوره في بودكاست "فايق ورايق"، قال الإعلامي إبراهيم فايق للشحات: "عندك حالة عشق من جمهور النادي الأهلي.. حالة مش طبيعية، بيحبوك".

ورد حسين الشحات قائلًا: "علشان أنا واحد من الجمهور، فطبيعي الناس تحبني زي ما بحبهم، لأن أنا بلعب علشانهم مش علشان نفسي".

وأضاف: "الناس جاية من شغلها، واللي جاي متضايق، واللي عاوز يتبسط جاي يتفرج على فريقه اللي بيحبه، فأنا ليه مفرحهمش؟ وليه ما أبسطهمش؟".

واختتم الشحات تصريحاته بالتأكيد على أن إسعاد جماهير الأهلي يمثل دافعًا كبيرًا له في كل مباراة، معتبرًا أن فرحة الجماهير هي الهدف الأهم بالنسبة له، وأنه يسعى دائمًا لتقديم أفضل ما لديه من أجل رسم البسمة على وجوههم.

حسين الشحات الأهلي وائل جمعة عصام سراج الدين رئيس قطاع التعاقدات

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