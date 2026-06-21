بعد التجديد لموسمين.. ماذا قدم حسين الشحات للأهلي؟

جاء إعلان تجديد عقد حسين الشحات لمدة موسمين جديدين ليؤكد استمرار واحدة من أنجح التجارب في تاريخ الأهلي خلال السنوات الأخيرة بعدما تحول اللاعب إلى أحد أبرز العناصر التي ساهمت في صناعة الإنجازات المحلية والقارية وشارك في كتابة صفحات مضيئة من تاريخ النادي.

ومنذ انضمامه إلى الأهلي نجح الشحات في فرض نفسه كأحد أهم اللاعبين داخل الفريق بفضل ما يمتلكه من خبرات كبيرة وشخصية قوية وقدرة على الظهور في المباريات الحاسمة ليصبح أحد الأسماء المرتبطة بالنجاحات المتتالية التي حققها الفريق في مختلف البطولات.

مسيرة مستمرة مع القلعة الحمراء

قرار تجديد عقد حسين الشحات لم يأتِ من فراغ بل جاء تتويجًا لمسيرة طويلة من العطاء والالتزام داخل الملعب وخارجه وأبدى اللاعب تمسكه بالاستمرار داخل النادي مؤكدًا رغبته في مواصلة مشواره مع الأهلي وتحقيق المزيد من البطولات خلال السنوات المقبلة في ظل العلاقة الخاصة التي تربطه بجماهير القلعة الحمراء.

ويحظى الشحات بمكانة مميزة لدى جماهير الأهلي بعدما ارتبط اسمه بالعديد من اللحظات التاريخية والبطولات الكبرى التي توج بها الفريق خلال السنوات الماضية.

أرقام تروي قصة النجاح

خلال مشواره بقميص الأهلي لم يكن حسين الشحات مجرد لاعب يؤدي دوره داخل المستطيل الأخضر بل تحول إلى أحد أبرز المساهمين تهديفيًا في الفريق.

وتمكن جناح الأهلي من المساهمة في 127 هدفًا خلال مسيرته مع الفريق بعدما سجل 71 هدفًا وصنع 56 هدفًا آخر لزملائه ليؤكد قيمته الفنية الكبيرة ودوره المؤثر في المنظومة الهجومية.

وتعكس هذه الأرقام حجم الإضافة التي قدمها اللاعب للفريق على مدار المواسم الماضية سواء بالتسجيل أو صناعة الفرص أو الحضور في المباريات الكبرى.

دولاب بطولات استثنائي

الأرقام الفردية ليست وحدها ما يميز مسيرة حسين الشحات مع الأهلي إذ ارتبط اسمه بسلسلة طويلة من البطولات والإنجازات الجماعية.

وخلال رحلته مع القلعة الحمراء توج اللاعب بـ5 ألقاب للدوري الممتاز ليساهم في استمرار هيمنة الأهلي على البطولة المحلية.

كما لعب دورًا بارزًا في حصد 4 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا البطولة الأهم على مستوى الأندية في القارة السمراء ليصبح أحد أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولة في تاريخ النادي.

وأضاف إلى سجله 4 ألقاب لكأس السوبر المصري و3 بطولات لكأس مصر إلى جانب لقبين لكأس السوبر الإفريقي.

كما كان أحد عناصر الفريق الذي توج بكأس القارات الثلاثة ليضيف إنجازًا عالميًا جديدًا إلى مسيرته الحافلة.

لاعب المواعيد الكبرى

على مدار سنواته داخل الأهلي ارتبط اسم حسين الشحات بالمباريات الكبيرة والمواقف الصعبة فكثيرًا ما نجح في صناعة الفارق خلال المواجهات الحاسمة سواء على المستوى المحلي أو القاري بفضل خبرته الكبيرة وقدرته على التعامل مع الضغوط.

كما تميز اللاعب بمرونته التكتيكية وقدرته على شغل أكثر من مركز هجومي وهو ما جعله أحد الخيارات المهمة لدى مختلف الأجهزة الفنية التي تولت قيادة الفريق.

علاقة خاصة مع الجماهير

ربما تكون العلاقة التي تجمع حسين الشحات بجماهير الأهلي واحدة من أبرز أسرار نجاحه داخل النادي فاللاعب أكد في أكثر من مناسبة أنه يعتبر نفسه واحدًا من جماهير الأهلي قبل أن يكون لاعبًا في صفوفه وهو ما يفسر حالة الارتباط الكبيرة التي تجمعه بالمدرجات الحمراء.

وقال الشحات مؤخرًا إن هدفه الأول دائمًا هو إسعاد الجماهير التي تحضر المباريات وتساند الفريق في مختلف الظروف مؤكدًا أن فرحة الجماهير تمثل أكبر حافز له داخل الملعب.

هذه العلاقة المتبادلة بين اللاعب والجماهير جعلت من الشحات واحدًا من أكثر اللاعبين قربًا من قلوب مشجعي الأهلي خلال السنوات الأخيرة.