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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الأهلي السابق: حسام حسن مقتنع تمامًا بإمكانات إمام عاشور

امام عاشور
امام عاشور
علا محمد

أكد خالد جاد الله نجم الأهلي السابق ، ثقة حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري في نجم المنتخب إمام عاشور، حيث يتبع الجهاز الفني خطة تدريجية لتجهيز اللاعب .


وقال جاد الله : «حسام حسن مقتنع تمامًا بإمكانات إمام عاشور، وكان حريصًا على تجهيزه تدريجيًا خلال المباريات الودية من خلال منحه دقائق محدودة للحفاظ عليه وإعداده بالشكل الأمثل».

وأشاد جاد الله بالجهاز الفنى للمنتخب، قائلًا: «يجب الإشادة بحسام حسن وإبراهيم حسن بسبب نجاحهما فى خلق حالة من الترابط والحب بين اللاعبين، إلى جانب تحقيق مبدأ العدالة داخل الفريق، وهو ما يعد أحد أهم أسباب النجاح والتوفيق».

وأضاف: «إبراهيم حسن نجح بشكل كبير فى إدارة الأمور الداخلية للمنتخب، بالتعاون مع محمد صلاح، وهو ما انعكس إيجابًا على استقرار الفريق».

وعن تألق زيكو، قال: «المستوى المميز الذى يقدمه زيكو مع منتخب مصر يُحسب لحسام حسن، الذى منحه الثقة الكاملة. ورغم أن حسام حسن يقدر إمكانيات محمود حسن تريزيجيه كثيرًا، فإنه لا يعتمد عليه بشكل أساسى حاليًا بسبب تألق زيكو».

واختتم تصريحاته قائلًا: «حسام حسن قد يتلقى عروضًا مغرية بعد كأس العالم، وكان من الأفضل لاتحاد الكرة تجديد عقده قبل انطلاق البطولة، خاصة أنه وفر على الاتحاد الكثير من الأموال مقارنة بالتعاقد مع مدربين أجانب برواتب مرتفعة. كما أن أحمد فتوح قدم مباراة رائعة، وكان له دور هجومى مؤثر مثل محمد هاني».

خالد جاد الله للمنتخب المصري حسام حسن نجم الأهلي السابق إمام عاشور

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